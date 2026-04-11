Deco reconoce que Barcelona no prestó la ayuda suficiente a Vitor Roque

El excentrocampista del Barça, Deco, aseguró en una entrevista en profundidad con el portal Ge, divulgada este viernes, que el actual atacante del Palmeiras fue, además, “víctima” de una “campaña de ataques contra las contrataciones” que acometía el club en esa época.

Lea más: Barcelona, cerca del título

También mencionó como factores que jugaron en contra de su adaptación al conjunto azulgrana el hecho de “venir en enero”, a mitad de la temporada europea, e incorporarse al plantel recién salido de una lesión.

“No sé si en el día a día él escuchaba mucho de lo que salía en la prensa… Creo que nos faltó ayuda por nuestra parte, darnos cuenta si no estaba bien mentalmente. Su talento está ahí, lo está demostrando”, expresó.

Con todo, el exinternacional portugués rechazó “el estigma de que no triunfó” en el Barcelona, donde Vitor Roque militó desde enero de 2024 hasta febrero de 2025, con una cesión entre medias en el Real Betis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Está en el camino, y me alegra porque es un chico muy bueno” , añadió Deco.

Tras su frustrado paso por el Barça, Vitor Roque volvió a Brasil de la mano del Palmeiras, uno de los grandes clubes del país, en el que ha vuelto a mostrar su mejor nivel tras unos primeros meses difíciles. “O Tigrinho” se convirtió en uno de los máximos goleadores del Palmeiras de la pasada temporada y fue uno de los artífices de que el equipo llegara a la final de la Copa Libertadores 2025, que perdió ante el también brasileño Flamengo 1-0. EFE