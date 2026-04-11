Fútbol playa: Los Pynandi incontenibles en el Acapulco Beach Soccer, golean a Portugal

En el segundo cotejo de los Pynandi, se impusieron al cuadro lusitano y este sábado vuelven a jugar, enfrentándose al combinado de los Estados Unidos, a partir de las 21:30 de nuestro país, con el cual concluye el certamen de esta disciplina de la FIFA, con la participación de estas cuatro selecciones.

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En el juego contra los portugueses, los albirrojos dirigidos por Joaquín Molas ganaron con goles de Mathías Martínez, Thiago Barrios y Sixto Cantero.

Paraguay jugó con sus titulares: Yoao Rolón; Sixto Cantero, Thiago Barrios, Néstor medina y Mathías Martínez.

También ingresaron a la arena acapulqueña Carlos Ovelar, Alejandro Luraschi, Nicolás Bareiro, Luis Gómez, Milciades Medina, Carlos Carballo y Carlos Valentín Benítez.

* Triunfo contra los anfitriones. En el debut, el jueves, la Albirroja también consiguió una gran victoria, y con buena producción goleadora, por el score de 8 a 4, contra México.

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Los goles fueron de Milciades Medina 2, Thiago Barrios 2, Néstor Medina, Mathías Martínez, Carlos Ovelar y Luis Gómez.