"The Track": el camino agridulce hacia el sueño olímpico

El documental “The Track”, dirigido por el canadiense Ryan Sidhoo, sigue la pista de estos tres amigos, unidos por un deporte tan minoritario como exigente en la Serbia de la posguerra.

Mirza Nikolajev descubrió este deporte por casualidad a los 13 años, durante una visita a la antigua pista de bobsleigh y luge ubicada en el monte Trebević, al sureste de Sarajevo. Su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Pekín (China) fue un sueño y, de los tres, es el único que sigue en activo.

“Pensé: ‘¿Qué es esto? ¿Cómo no lo había visto antes?’”, recuerda sobre aquella excursión en la que descubrió la pista. “Me atrapó; vi a dos personas pasando a cientos de kilómetros por hora delante de mí”, cuenta a EFE sobre sus inicios en el luge.

“Probé varios deportes porque estaba intentando encontrarme a mí mismo, y lo conseguí en este deporte tan único”, explica.

El luge (del francés, “trineo ligero”) es un deporte olímpico de invierno considerado el más rápido sobre hielo. En él, los atletas se deslizan boca arriba, con los pies por delante, sobre un trineo sin frenos mecánicos, alcanzando velocidades superiores a los 150 km/h.

La fecha del lanzamiento de “The Track” no fue aleatoria, sino elegida deliberadamente el año de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, para los que Nikolajev no pudo clasificarse. Afirmó que el ciclo olímpico se le hizo “muy largo” debido a la falta de “apoyo adecuado”, pero que luchará por el billete para los Juegos Olímpicos de los Alpes Franceses 2030.

“Sí, intentaré hacer lo que pueda y, si puedo, daré lo mejor de mí en este deporte y seguiré entrenando. Solo si es posible en cuanto al aspecto económico. Me gustaría pelear”, confiesa.

Desde el lanzamiento de “The Track”, el público les ha donado dinero “a veces cantidades considerables” debido a la situación económica de Bosnia Herzegovina, apunta Sidhoo a EFE. “La gente de todo el mundo está intentando apoyarnos y estamos esperando a que la institución también lo haga”, sigue.

“Me pregunto por qué las instituciones no invierten en los jóvenes con talento y dotes atléticas en Bosnia y no cuentan con el apoyo que recibiría alguien en su país. Se ven obligados a marcharse. Es agridulce”, se lamenta Sidhoo.

“Me pregunto por qué las autoridades no invierten en jóvenes con talento y aptitudes deportivas en Bosnia y no les brindan un apoyo real para que puedan prosperar. A menudo se ven obligados a abandonar el país en busca de mejores oportunidades y dejan atrás el deporte. Es una situación agridulce”, se lamenta Sidhoo.

“The Track” no es el primer filme que hace Sidhoo con el deporte como uno de los protagonistas. Para él, la idea no era hablar de deporte en sí, sino que “simplemente surgió”. “Quizás ahora mismo la película resuena tanto porque todos lo necesitamos en este momento”, responde sobre el mensaje de amistad y aprendizaje en el camino hacia la madurez que quiere transmitir la cinta.