Súper Rugby de las Américas: Yacaré XV “apoya” contra Dogos de Argentina

Y qué triunfo y frente a qué rival, el que consiguió este sábado la franquicia paraguaya en el Estadio “Héroes de Curupayty”, derrotando a Dogos de Argentina, hasta aquí, líder del torneo de rugby.

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Los Yacaré se impusieron con categórico 41-20, derrotando al team que llegaba como puntero por diferencia de puntos, compartiendo el liderato con el también argentino Pampas.

Por su parte, los reptiles están penúltimos, por punto bonus, por lo que Cobras de Brasil estaba en el 8° puesto.

Los Yacaré, a pesar de seis derrotas, en dos de los partidos cayeron por 1 solo punto, y en otros dos cotejos por 2 unidades.

* Puntuaciones. Faltando el cotejo de hoy, entre los argentinos Capibaras vs. Tarucas, Pampas lidera con 31 puntos, Dogos 27, Tarucas 23, Capibaras 16, Selknam (CHI) 16, Peñarol (URU), 14, Yacaré 11 y Cobras (BRA) 7.