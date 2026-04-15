NBA: Doncic, sin fecha de regreso con los Lakers

La vuelta del escolta Austin Reaves, la otra pieza fundamental del equipo junto con LeBron James y quien se lesionó en el oblicuo la semana pasada, también es incierta, según el entrenador de los Lakers, JJ Redick.
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“(Doncic y Reaves) están fuera por tiempo indefinido. No voy a tener una actualización esta semana”, dijo Redick a los medios después del último entrenamiento de los Lakers.
La franquicia oro y púrpura nunca ha revelado una fecha clara para la reincorporación de Doncic, optando en su lugar por mencionar que es baja “indefinida”.
El base se lesionó ante los Oklahoma City Thunder el pasado 2 de abril cuando atravesaba su mejor momento de la temporada, con un promedio de 39,8 puntos en los trece encuentros previos.
Doncic viajó a España la semana pasada para tratarse de la lesión, que le dejó fuera de la carrera por los premios de la NBA —que exigen un mínimo de 65 encuentros— justo cuando su candidatura al MVP tomaba fuerza.
Sin él, los Lakers cayeron a la cuarta posición en el Oeste. Se cruzarán en primera ronda de ‘playoffs’ con los Houston Rockets, una serie que comenzará este sábado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. EFE