Tiro con arco y fútbol destacan en otra intensa jornada de Paraguay en Panamá

En tiro con arco, Paraguay logró avances importantes tras las rondas clasificatorias. En la rama femenina, Janeth Cañete se destacó al avanzar a octavos de final con 569 puntos, mientras que Bianca Torres también se instaló entre las ocho mejores en compuesto con 628 unidades.

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Además, Micaela Tapia accedió a dieciseisavos, al igual que en masculino Mauricio Mora y Matías Caballero, quienes superaron la fase inicial y siguen en carrera.

En deportes de conjunto, el fútbol masculino sumó un punto valioso tras igualar 1-1 frente a Argentina en su segundo compromiso de fase previa, manteniéndose con opciones de avanzar.

Por su parte, el tenis de mesa en equipos mixtos logró una contundente victoria 3-0 sobre Panamá, recuperándose de la caída inicial ante Colombia (1-3).

A pesar de estos resultados alentadores, la jornada también dejó varios reveses. En judo, Elías Verón estuvo cerca del podio en la categoría -81 kg: tras caer en cuartos de final, se repuso en el repechaje, pero terminó perdiendo en la lucha por el bronce, finalizando en la quinta posición.

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En la rama femenina, Dana Argüello no logró avanzar desde el repechaje y cerró su participación en el séptimo lugar.

En lucha grecorromana, Juan Peralta quedó eliminado en cuartos de final en los -65 kg, ubicándose en la quinta posición. En futsal masculino, Paraguay cayó 3-1 frente a Argentina y deberá disputar el partido por la medalla de bronce ante Panamá.

Finalmente, el futsal femenino, que ya había asegurado medalla, sufrió una derrota 4-1 ante Argentina en el cierre de la fase previa, aunque volverá a enfrentar al mismo rival en la final por el oro.

De esta manera, Paraguay continúa su participación con actuaciones destacadas en algunas disciplinas y la expectativa de seguir avanzando en busca de medallas en las próximas jornadas.