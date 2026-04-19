A fondo con Rocío González: Esfuerzo colectivo, pasión sin límites

Tras conquistar la medalla de oro en el Sudamericano de Trail en Bolivia, la corredora paraguaya Rocío González no solo celebró uno de los mayores logros de su carrera, sino que también puso en evidencia la realidad que atraviesa este deporte en el país: crecimiento sostenido, pero con escaso respaldo institucional.

Lea más: Rocío González conquista el oro sudamericano en trail a 1,670 metros sobre el nivel del mar

Rocío se impuso en la modalidad clásica de 16 kilómetros con un tiempo de 1:47:07, en un circuito exigente a 1.650 metros de altura, demostrando una notable adaptación y ejecución táctica.

“Vinimos enfocados en trabajar por una medalla, ese era el objetivo, y gracias a Dios se dio el oro. Sinceramente no lo esperaba porque la competencia estaba muy fuerte, pero estoy superemocionada”, expresó.

La atleta detalló que la preparación fue minuciosa, pese a las limitaciones geográficas del país.

“En Paraguay no tenemos montañas como tal, entonces buscamos lugares específicos para simular las condiciones. Todo responde a un trabajo estratégico con el entrenador y un equipo multidisciplinario”, explicó. Sin embargo, más allá del rendimiento deportivo, González fue clara al referirse al contexto que rodea al trail en Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros venimos en representación del país, pero hablar de respaldo es una palabra muy amplia. El trail siempre es olvidado, eso lo pueden confirmar muchos corredores”, afirmó.

En ese sentido, resaltó que gran parte del sostén proviene del ámbito privado o de los propios clubes. “Esta vez el apoyo vino más de los clubes que de la federación. Aun así, es positivo que hayamos venido 40 atletas, siendo una de las delegaciones más numerosas”, añadió.

La realidad del deportista amateur también quedó reflejada en su testimonio. Caballero combina su carrera deportiva con su profesión de contadora y su vida familiar.

“Todos somos amateur. Tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, y hacemos esto porque nos gusta. Hay que negociar permisos, organizarse, porque no siempre alcanzan los días”, relató.

Pese a las dificultades, la campeona sudamericana mantiene la motivación intacta y ya proyecta nuevos desafíos internacionales, con competencias previstas en Europa a mitad de año.

“Lo hacemos porque nos apasiona. Algunos dirán que estamos locos, pero nosotros somos felices”, cerró González dejando en claro que, más allá de las carencias, el espíritu del trail paraguayo sigue avanzando a puro esfuerzo.