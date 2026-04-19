CostaLago corre: jornada deportiva al aire libre con circuito de 6 kilómetros

La competencia tendrá su punto de partida a las 07:00 en la portería principal de CostaLago y culminará en la costa del lago dentro del barrio, ofreciendo un recorrido atractivo tanto para atletas como para quienes buscan iniciarse en este tipo de eventos.
La organización dispuso categorías en masculino y femenino divididas por franjas etarias: de 15 a 25 años, 26 a 35, 36 a 45, 46 a 55 y 56 en adelante, promoviendo así la participación de corredores de distintas edades.
En cuanto a los costos, se estableció una tarifa promocional de 80.000 guaraníes vigente hasta el 19 de abril, mientras que posteriormente el precio pasará a 110.000 guaraníes. La inscripción incluye una remera oficial, con cupos limitados.
Los interesados pueden obtener más información e inscribirse a través del número habilitado por la organización 0981 603 413. La actividad se perfila como una opción ideal para combinar deporte, recreación y contacto con la naturaleza en un mismo evento.