Polideportivo
20 de abril de 2026 - 13:01

IV Juegos Suramericanos de la Juventud “Panamá 2026″: Delegación del baloncesto 3x3 promete gran performance

La delegación paraguaya del basket 3x3 rumbo a los Juegos de la Juventud, en Panamá.
La delegación paraguaya del basket 3x3 rumbo a los Juegos de la Juventud, en Panamá.

El Team Paraguay recibirá hoy a la delegación del 3x3 de baloncesto para su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrolla en Panamá. El grupo, que lleva a atletas de ambas ramas, partió este lunes hacia el país canalero.

Nuestro país tendrá la representación del baloncesto 3x3 en los juegos de ODESUR, que se están llevando a cabo en Panamá.

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Paraguay conquistó 4 preseas en juegos colectivos hasta el momento, provenientes del fútbol (oro en masculino, plata en femenino), dos de ellos en el futsal (plata en femenino, bronce en masculino).

Con el baloncesto hay buenas posibilidades se sumar en el medallero paraguayo.

Son 8 los basquetbolistas que integran el team para los IV Suramericanos:

Femenino: Sol Duarte, Sol Ocampos, María Dragotto y Gabriela Bernal;

Masculino: Alexis Negrette, Mauricio Escurra, Alejandro Talavera y Guillermo Ortiz.