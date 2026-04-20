IV Juegos Suramericanos de la Juventud “Panamá 2026″: Delegación del baloncesto 3x3 promete gran performance

Nuestro país tendrá la representación del baloncesto 3x3 en los juegos de ODESUR, que se están llevando a cabo en Panamá.
Lea mas: Paraguay conquista su primer oro
Paraguay conquistó 4 preseas en juegos colectivos hasta el momento, provenientes del fútbol (oro en masculino, plata en femenino), dos de ellos en el futsal (plata en femenino, bronce en masculino).
Con el baloncesto hay buenas posibilidades se sumar en el medallero paraguayo.
Son 8 los basquetbolistas que integran el team para los IV Suramericanos:
Femenino: Sol Duarte, Sol Ocampos, María Dragotto y Gabriela Bernal;
Masculino: Alexis Negrette, Mauricio Escurra, Alejandro Talavera y Guillermo Ortiz.