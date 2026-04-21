El próximo adversario de Daniel Vallejo: solo 2 victorias en 2026

Daniel Vallejo clasificó al cuadro principal del Open de Madrid. El tenista paraguayo disputará la primera ronda del Masters 1000 contra Grigor Dimitrov, quien en 2025 había sufrido una lesión en los octavos de final de Wimbledon. Desde entonces, solo disputó un partido (Masters 1000 de París en octubre) por el resto del año hasta que regresó a la competencia a principios de este 2026.

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En este 2026, Dimitrov suma 9 encuentros, de los cuales solo registra 2 victorias: 6-2 y 6-2 al español Pablo Carreño por la primera ronda del Torneo de Brisbane (6 de enero) y 6-4, 5-7 y 6-4 contra el francés Térence Atmane en la primera ronda del Masters de Indian Wells (5 de marzo). Las 7 derrotas fueron en la etapa inicial del Australia Open, Dallas, México, Miami y Montecarlo.

Grigor Dimitrov desde el desgarro

Desde el desgarro parcial del músculo pectoral derecho, Dimitrov pasó por el quirófano y estuvo fuera de las canchas hasta el Masters 1000 de París, quedando fuera de los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati y, el Abierto de Estados Unidos. En Francia, ganó en primera ronda frente a Giovanni Mpetshi Perricard, pero no disputó la segunda debido a una lesión en el hombro.

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El palmarés del rival de Daniel Vallejo

El búlgaro Grigor Dimitrov, 37 años y 137 del ranking ATP, suma 9 títulos ATP: Challenger de Trnava y Challenger de Estambul en 2009; Challenger de Ginebra, Challenger de Bangkok, Challenger de Bangkok 2 y Challenger de Orléans en 2010; Challenger de Cherburgo-Octeville en 2011 y, Masters 1000 de Cincinatti y ATP Finales en 2017.