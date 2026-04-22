El Team Paraguay asegura medallas en bádminton y va por la gloria dorada en Panamá

Paraguay sigue escalando en el medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud.

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En una jornada marcada por la intensidad, el equipo paraguayo de bádminton garantizó tres medallas para el país, mientras que la “armada” del atletismo selló su pase a las instancias decisivas.

Bádminton: Final por el oro y doble bronce

La gran figura de la jornada fue Sofia Rodas. En un partido no apto para cardíacos, la paraguaya superó a la venezolana Lamas por un ajustado 2-1 en las semifinales de singles femenino. Con esta victoria, Rodas se asegura la medalla de plata y mañana buscará el oro frente a su par de Perú.

La cosecha en esta disciplina se completó con dos preseas de bronce: Paula Rodas finalizó en el tercer puesto tras caer en singles ante la representante de Perú (0-2). El dúo Rotela/Acha también se quedó con el metal de bronce en dobles masculino tras tropezar en semis ante Venezuela.

Atletismo: Velocidad pura hacia la final

El equipo de atletismo tuvo una mañana impecable de clasificaciones. Y este jueves Paraguay buscará podios en las siguientes categorías:

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100 m masculino: Adrián Céspedes (11.06) y Alan Candia (11.17) demostraron gran nivel y estarán en la lucha por las medallas.

100 m femenino: Jimena Sostoa voló en la pista con un crono de 12.28 para asegurar su lugar en la final.

100 m vallas: Heidi Pigishch (15.09) también peleará por subir al podio este jueves.

Otros resultados

En Taekwondo, Jesús Escurra (-63Kg) cerró su participación en el noveno lugar tras caer ante el uruguayo Rivero. Por su parte, en Tenis, Catalina Delmas se despidió del cuadro de singles tras ceder ante la argentina Meabe (0-2).

Paraguay aguarda con gran expectativa la jornada del jueves, donde el bádminton podría darle una de las alegrías más grandes de la competencia y sumaría su segunda medalla de oro junto al fútbol.