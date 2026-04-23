Team Paraguay suma medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Buena cosecha de medallas guaraníes tuvo la jornada de los Suramericanos de la Juventud este jueves, tanto en el bádminton como en el tenis.

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* Bádminton. Las hermanas Sofía y Paula Rodas brillaron en las competencias de la rama femenina del bádminton.

Sofía lastimosamente cayó en la final contra su tocaya incaica Sofía Junco, perdiendo en la pelea por el oro por 2-0. Sofi sumó al Team Paraguay una medalla de plata mas.

Tampoco se pudo con Brasil en dobles femenino, donde las vecinas Vivian Iha y Yasmin Do Nascimento se impusieron a las hermanas Sofía y Paula Rodas por 2-1. Las paraguayas de todas formas tuvieron una gran actuación y se colgaron las preseas de plata.

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En cuanto al lote varonil, también hubo medalla, en este caso de bronce, a través del dobles masculino, a través de los badmintonistas Thiago Acha y Marcos Rotela.

* Tenis con una de bronce. Los tenistas paraguayos Álvaro Frutos y Cayo Narváez se impusieron por doble 6-4 a la dupla venezolana Rodolfo De Andreis/Ignacio de Armas, para ganar la medalla de bronce.

Por cuartos de final, en dobles mixtos, Catalina Delmás y Álvaro Frutos se impusieron a los petroleros Sabrina Balderrama y Rodolfo de Andreis, y avanzaron a “semis”, con buena expectativa de medallar.

* Otros deportes. En el básket 3x3 tuvieron su debut las plantillas de Paraguay en ambas ramas, con resultados dispares.

El femenino perdió 11-12 contra Chile, en el primer cotejo, pero luego las paraguayas le ganaron 16-5 a Bolivia.

Por su parte, el masculino le ganó 16-15 a Uruguay.

En Atletismo, en los 100 metros con vallas femenino, Heidi Pigisch (15″27) quedó en séptima posición.

En 100 metros, masculino Adrián Céspedes (11″02) quedó sexto y Alan Candia (11″18) octavo.

En 100 metros, femenino, Jimena Sostoa (12″30) orilló el bronce, pero quedó cuarta.

En Salto de Longitud femenino, Lara González (5,32 metros) quedó sexta, mientras Naira Wiebe (5,15 metros) fue séptima.

En Taekwondo, Luz Areco cayo en su combate.

En Karate tomaron parte Gabriela Sánchez y Amelie Gayet.

En Esgrima tuvo actuación Gabriela Sotelo ganando en Florete Femenino, llegó a cuartos de final, cayendo derrotada, para ubicarse en la meritoria quinta posición.

En Sable femenino Daniela Correa se ubicó en quinta posición.

En Golf individual masculino Mauricio Rodríguez finalizó en quinto lugar, mientras Miguel Ayala en la décimosexta posición.