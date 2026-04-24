Polideportivo
24 de abril de 2026 - 20:27

El 3x3 va bien en los Juegos Suramericanos de la Juventud “Panamá 2026″

El 3x3 masculino ya consiguió su segunda victoria en los Juegos Suramericanos de la Juventud, en Panamá.
El 3x3 masculino ya consiguió su segunda victoria en los Juegos Suramericanos de la Juventud, en Panamá.

Las selecciones paraguayas del baloncesto en la modalidad 3x3, toman parte de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud “Panamá 2026″, y la masculina consiguió tres triunfos y avanzó a cuartos de final, mientras las chicas sumaron una victoria, pero igual se instalaron en dicha instancia. En la noche de este viernes volvían a jugar en ambas ramas, buscando el pase a semifinales.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El equipo paraguayo de basket 3x3 sumó este viernes su segundo triunfo por su serie, imponiéndose a Argentina por 21-17, dando un importante paso hacia las semifinales de los Suramericanos de la Juventud.

En horas de la noche jugaban por cuartos de final contra Brasil.

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Los muchachos también le ganaron a sus pares de Uruguay, en el estreno, el jueves, por el score de 16-15 y a continuación se impusieron 21-6 a Bolivia.

Los componentes del cuadro basketero son Alejandro Talavera, Alexis Negrette, Mauricio Escurra y Luis Ortiz.

Las chicas, también a cuartos

Por su parte, las chicas cayeron contra Chile 12-11 en el debut, pero luego se reivindicaron goleando 16-5 a Bolivia.

Con estos resultados de igual forma accedió a la fase de cuartos de final, y en la noche de este viernes, las chicas debían enfrentar a Venezuela.