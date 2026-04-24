El 3x3 va bien en los Juegos Suramericanos de la Juventud “Panamá 2026″

El equipo paraguayo de basket 3x3 sumó este viernes su segundo triunfo por su serie, imponiéndose a Argentina por 21-17, dando un importante paso hacia las semifinales de los Suramericanos de la Juventud.

En horas de la noche jugaban por cuartos de final contra Brasil.

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Los muchachos también le ganaron a sus pares de Uruguay, en el estreno, el jueves, por el score de 16-15 y a continuación se impusieron 21-6 a Bolivia.

Los componentes del cuadro basketero son Alejandro Talavera, Alexis Negrette, Mauricio Escurra y Luis Ortiz.

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Las chicas, también a cuartos

Por su parte, las chicas cayeron contra Chile 12-11 en el debut, pero luego se reivindicaron goleando 16-5 a Bolivia.

Con estos resultados de igual forma accedió a la fase de cuartos de final, y en la noche de este viernes, las chicas debían enfrentar a Venezuela.