El Nacional de Tiro “disparó” a ganadores de la Segunda Fecha

La segunda cita de tiro se realizó en las pedanas del Comité Olímpico Paraguayo (COP) en el Parque Ñú Guazú, donde subieron al podio José Gómez, flanqueado por Paulo Reichardt y Jorge Gómez.
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En el torneo de esta temporada está en juego la Copa Homenaje a Humberto Ortiz, ex presidente de la FPT, recientemente fallecido.
Los resultados
El primer lugar en la segunda fecha, en la principal Categoría A, fue para José Gómez, con un total de 95 blancos (83 + 12).
Lo siguió Paulo Reichardt con 91 (83+12), y completó el podio Jorge Gómez, con 82 (76+6).
Categoría B: En el segundo escalafón, el laureado fue Jean Carlo Bonetto con 32 blancos, seguido por Carlos Bonetto con 22 y César Cabral con 17.
En cuanto a esta disciplina del tiro, es la modalidad Al Vuelo (fosa olímpica), con los disparos de escopeta, calibre 12, al plato.
La siguiente cita, la tercera del Nacional, está marcada para el sábado 23 y domingo 24 de mayo, próximos.