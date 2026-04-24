Polideportivo
24 de abril de 2026 - 22:13

El Nacional de Tiro “disparó” a ganadores de la Segunda Fecha

Los mejores de la segunda fecha del Nacional de Tiro de Fosa Olímpica: José Gómez (c), Paulo Reichardt (i) y Jorge Gómez (d).
Los mejores de la segunda fecha del Nacional de Tiro de Fosa Olímpica: José Gómez (c), Paulo Reichardt (i) y Jorge Gómez (d).

Concluyó la segunda fecha de Campeonato Nacional de Tiro de Fosa Olímpica donde surgieron los mejores. Este año, el torneo es en homenaje póstumo a Humberto Ortiz ex presidente de la Federación Paraguaya de Tiro (FPT).

Por ABC Color

La segunda cita de tiro se realizó en las pedanas del Comité Olímpico Paraguayo (COP) en el Parque Ñú Guazú, donde subieron al podio José Gómez, flanqueado por Paulo Reichardt y Jorge Gómez.

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En el torneo de esta temporada está en juego la Copa Homenaje a Humberto Ortiz, ex presidente de la FPT, recientemente fallecido.

Los resultados

El primer lugar en la segunda fecha, en la principal Categoría A, fue para José Gómez, con un total de 95 blancos (83 + 12).

Lo siguió Paulo Reichardt con 91 (83+12), y completó el podio Jorge Gómez, con 82 (76+6).

Categoría B: En el segundo escalafón, el laureado fue Jean Carlo Bonetto con 32 blancos, seguido por Carlos Bonetto con 22 y César Cabral con 17.

En cuanto a esta disciplina del tiro, es la modalidad Al Vuelo (fosa olímpica), con los disparos de escopeta, calibre 12, al plato.

La siguiente cita, la tercera del Nacional, está marcada para el sábado 23 y domingo 24 de mayo, próximos.