Polideportivo
25 de abril de 2026 - 21:56

Domingo de definiciones en Asunción: Paraguay va por el título en el vóley playa

La dupla masculina Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare buscarán ir por el título este domingo.
La dupla masculina Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare buscarán ir por el título este domingo.

Las duplas paraguayas Gonzalo Melgarejo-Giuliano Massare y Giuliana Poletti-Michelle Valiente buscarán meterse en la final en una jornada decisiva por la 4ª etapa del Circuito Sudamericano de vóley playa que se disputa en el estadio Mundialista Los Pynandi este domingo cerrará su jornada cumbre con la disputa de semifinales y finales en ambas ramas.

Por David Rolón

En el cuadro femenino, la dupla paraguaya Michelle Valiente y Giuliana Poletti Corrales irá por el pase a la final cuando enfrente a las argentinas Ghigliazza/Abdala en semifinales, desde las 11:00 en la cancha central.

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El otro cruce lo protagonizarán las brasileñas Simonetti/Kyce ante Michel Tosi/Churin de Argentina. Posteriormente, las perdedoras disputarán el tercer puesto, mientras que la gran final está programada para las 18:00.

En la rama masculina, Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo, principales exponentes locales, buscarán dar el golpe frente a los brasileños Jonathan/Guto en semifinales, en el segundo turno de la jornada (10:00).

El otro duelo será entre las duplas argentinas Amieva/Bueno y Salema/Lombardo. La definición por el bronce se jugará a las 15:00, mientras que la final está prevista para las 17:00.