Domingo de definiciones en Asunción: Paraguay va por el título en el vóley playa

Las duplas paraguayas Gonzalo Melgarejo-Giuliano Massare y Giuliana Poletti-Michelle Valiente buscarán meterse en la final en una jornada decisiva por la 4ª etapa del Circuito Sudamericano de vóley playa que se disputa en el estadio Mundialista Los Pynandi este domingo cerrará su jornada cumbre con la disputa de semifinales y finales en ambas ramas.