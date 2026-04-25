Domingo de definiciones en Asunción: Paraguay va por el título en el vóley playa

En el cuadro femenino, la dupla paraguaya Michelle Valiente y Giuliana Poletti Corrales irá por el pase a la final cuando enfrente a las argentinas Ghigliazza/Abdala en semifinales, desde las 11:00 en la cancha central.
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El otro cruce lo protagonizarán las brasileñas Simonetti/Kyce ante Michel Tosi/Churin de Argentina. Posteriormente, las perdedoras disputarán el tercer puesto, mientras que la gran final está programada para las 18:00.
En la rama masculina, Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo, principales exponentes locales, buscarán dar el golpe frente a los brasileños Jonathan/Guto en semifinales, en el segundo turno de la jornada (10:00).
El otro duelo será entre las duplas argentinas Amieva/Bueno y Salema/Lombardo. La definición por el bronce se jugará a las 15:00, mientras que la final está prevista para las 17:00.