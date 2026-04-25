Polideportivo
25 de abril de 2026 - 21:44

Paraguay pisa fuerte en el Sudamericano de vóley playa e instala dos duplas en semifinales

Giuliana Poletti intenta un mate frente a las ecuatorianas ante la mirada de su dupla Michelle Valiente, Paraguay a semifinales.
Giuliana Poletti intenta un mate frente a las ecuatorianas ante la mirada de su dupla Michelle Valiente, Paraguay a semifinales.

Las duplas nacionales Giuliana Poletti-Michelle Valiente y Gonzalo Melgarejo-Giuliano Massare avanzaron a las semifinales del Circuito Sudamericano de vóley playa que se disputa en el estadio Mundialista Los Pynandi y mantienen protagonismo en ambas ramas del circuito.

Por David Rolón

Paraguay continúa destacándose en el Circuito Sudamericano de vóley playa, donde sus principales duplas ya aseguraron su lugar en las semifinales y siguen en carrera por las finales este domingo.

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En la rama femenina, la pareja número uno del certamen, Michelle Valiente/Giuliana Poletti Corrales, ratificó su favoritismo con una sólida victoria en cuartos de final sobre las ecuatorianas Karelys/Ariana por 2-0 (21-18 y 21-11), resultado que las depositó en semifinales, donde enfrentarán a la dupla argentina Ghigliazza/Abdala.

Fiorella Núñez intenta ganar el punto ante el bloqueo de la argentina.
Fiorella Núñez intenta ganar el punto ante el bloqueo de la argentina.

Por su parte, Laura Ovelar y Fiorella Núñez lastimosamente no pudieron avanzar tras caer en cuartos de final ante las argentinas Ghigliazza/Abdala por 2-0, cerrando igualmente una destacada participación.

En la rama masculina, Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo, también sembrados como número uno, mostraron autoridad al vencer a los uruguayos Rubio/Luciano por 2-0 (21-14 y 17-21), asegurando su clasificación a la siguiente instancia, donde se medirán ante los brasileños Jonathan/Guto.

Gonzalo Melgarejo se eleva para matear ante la mirada de Giuliano Massare en el COP.
Gonzalo Melgarejo se eleva para matear ante la mirada de Giuliano Massare en el COP.

En tanto, Matías Yegros y Jorge Riveros quedaron eliminados en cuartos de final tras caer frente a la dupla brasileña Jonathan/Guto.

De esta manera, Paraguay sigue siendo protagonista en el circuito continental, con sus principales duplas instaladas en instancias decisivas y con aspiraciones firmes de pelear por el título.