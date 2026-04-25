Paraguay pisa fuerte en el Sudamericano de vóley playa e instala dos duplas en semifinales

Paraguay continúa destacándose en el Circuito Sudamericano de vóley playa, donde sus principales duplas ya aseguraron su lugar en las semifinales y siguen en carrera por las finales este domingo.

Lea más: Team Paraguay supera su marca histórica de medallas en el cierre de los Juegos Suramericanos de la Juventud

En la rama femenina, la pareja número uno del certamen, Michelle Valiente/Giuliana Poletti Corrales, ratificó su favoritismo con una sólida victoria en cuartos de final sobre las ecuatorianas Karelys/Ariana por 2-0 (21-18 y 21-11), resultado que las depositó en semifinales, donde enfrentarán a la dupla argentina Ghigliazza/Abdala.

Por su parte, Laura Ovelar y Fiorella Núñez lastimosamente no pudieron avanzar tras caer en cuartos de final ante las argentinas Ghigliazza/Abdala por 2-0, cerrando igualmente una destacada participación.

En la rama masculina, Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo, también sembrados como número uno, mostraron autoridad al vencer a los uruguayos Rubio/Luciano por 2-0 (21-14 y 17-21), asegurando su clasificación a la siguiente instancia, donde se medirán ante los brasileños Jonathan/Guto.

En tanto, Matías Yegros y Jorge Riveros quedaron eliminados en cuartos de final tras caer frente a la dupla brasileña Jonathan/Guto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De esta manera, Paraguay sigue siendo protagonista en el circuito continental, con sus principales duplas instaladas en instancias decisivas y con aspiraciones firmes de pelear por el título.