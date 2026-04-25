Team Paraguay supera su marca histórica de medallas en el cierre de los Juegos Suramericanos de la Juventud

En Rosario, Paraguay había sumado 14 preseas (5 de oro, 4 de plata y 5 de bronce), por lo que en Panamá logró incrementar su cosecha total, reflejando un crecimiento sostenido en el rendimiento de sus atletas juveniles a nivel continental.
La única medalla de oro llegó a través del fútbol, disciplina que además aportó una plata, consolidándose como uno de los pilares del medallero. También se obtuvo oro en ajedrez, pero al ser un deporte de exhibición no subió al marcador oficial.
Las preseas de plata tuvieron una fuerte presencia en varias disciplinas: atletismo (1), bádminton (2), baloncesto 3x3 (2), fútbol (1), futsal (1) y levantamiento de pesas (1).
En cuanto a los bronces, Paraguay sumó en atletismo (1), bádminton (2), esgrima (1), futsal (1), taekwondo (1) y tenis (2), evidenciando una distribución amplia en distintas disciplinas.
Más allá de contar con menos oros que en Rosario, el aumento en el total de medallas marca una evolución positiva del deporte juvenil paraguayo, con mayor presencia en podios y competitividad en múltiples frentes, consolidando una base prometedora de cara al futuro.