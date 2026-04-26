Polideportivo
26 de abril de 2026 - 18:48

Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo se quedan con la plata en el Sudamericano de vóley playa en el COP

Los paraguayos Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare en el podio con la medalla de plata.
Los paraguayos Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare en el podio con la medalla de plata.

La dupla paraguaya Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo cerró una destacada actuación en la 4ª Etapa del Circuito Sudamericano de vóley playa tras quedarse con la medalla de plata en final disputada en el estadio Mundialista Los Pynandi en el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Por David Rolón

En semifinales, los nacionales Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo mostraron gran nivel al vencer a los brasileños Jonathan/Guto por 2-0 (21-18 y 22-20), accediendo con autoridad a la final del certamen.

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Ya en la definición, protagonizaron un intenso duelo ante los argentinos Amieva/Bueno, quienes se impusieron por 2-1 (18-21, 23-21 y 15-12) en un partido muy parejo que se resolvió en el tie-break.

El podio lo completó la dupla brasileña Jonathan/Guto, que se quedó con el tercer lugar tras superar a Salema/Lombardo.

De esta manera, Paraguay vuelve a subir al podio en el circuito continental, confirmando el gran momento de sus representantes en el vóley playa sudamericano.