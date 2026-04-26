Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo se quedan con la plata en el Sudamericano de vóley playa en el COP

En semifinales, los nacionales Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo mostraron gran nivel al vencer a los brasileños Jonathan/Guto por 2-0 (21-18 y 22-20), accediendo con autoridad a la final del certamen.

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Ya en la definición, protagonizaron un intenso duelo ante los argentinos Amieva/Bueno, quienes se impusieron por 2-1 (18-21, 23-21 y 15-12) en un partido muy parejo que se resolvió en el tie-break.

El podio lo completó la dupla brasileña Jonathan/Guto, que se quedó con el tercer lugar tras superar a Salema/Lombardo.

De esta manera, Paraguay vuelve a subir al podio en el circuito continental, confirmando el gran momento de sus representantes en el vóley playa sudamericano.