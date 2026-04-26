Michelle Valiente y Giuliana Poletti conquistan la medalla de oro en el Sudamericano de vóley playa Asunción 2026

En la final, las locales Michelle Valiente y Giuliana Poletto fueron ampliamente superiores y derrotaron a las brasileñas Simonetti/Kyce por 2-0 (21-13 y 21-12), cerrando el encuentro en apenas 37 minutos para quedarse con el primer lugar del certamen.

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El camino al título incluyó una sólida victoria en semifinales frente a las argentinas Ghigliazza/Abdala, a quienes superaron por 2-0 (23-21 y 21-11), mostrando carácter en el primer set y dominio en el segundo.

El podio lo completó la dupla argentina Ghigliazza/Abdala, que se quedó con el tercer puesto tras vencer también en sets corridos a sus compatriotas Michel Tosi/Churin.

Paraguay celebra en casa un nuevo título en el circuito continental, consolidando el gran momento de sus representantes en el vóley playa.