Polideportivo
26 de abril de 2026 - 19:21

Michelle Valiente y Giuliana Poletti conquistan la medalla de oro en el Sudamericano de vóley playa Asunción 2026

Las paraguayas Michelle Valiente y Giuliana Poletti, campeonas de la cuarta etapa del Circuito Sudamericano de vóley playa.
Las paraguayas Michelle Valiente y Giuliana Poletti, campeonas de la cuarta etapa del Circuito Sudamericano de vóley playa.

La dupla olímpica paraguaya Michelle Valiente (27 años) y Giuliana Poletti Corrales (25) se consagró campeona de la 4ª Etapa del Circuito Sudamericano de vóley playa tras una sobresaliente actuación en Asunción.

Por David Rolón

En la final, las locales Michelle Valiente y Giuliana Poletto fueron ampliamente superiores y derrotaron a las brasileñas Simonetti/Kyce por 2-0 (21-13 y 21-12), cerrando el encuentro en apenas 37 minutos para quedarse con el primer lugar del certamen.

Lea más: Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo se quedan con la plata en el Sudamericano de vóley playa en el COP

El camino al título incluyó una sólida victoria en semifinales frente a las argentinas Ghigliazza/Abdala, a quienes superaron por 2-0 (23-21 y 21-11), mostrando carácter en el primer set y dominio en el segundo.

El podio lo completó la dupla argentina Ghigliazza/Abdala, que se quedó con el tercer puesto tras vencer también en sets corridos a sus compatriotas Michel Tosi/Churin.

Paraguay celebra en casa un nuevo título en el circuito continental, consolidando el gran momento de sus representantes en el vóley playa.