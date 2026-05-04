Polideportivo
04 de mayo de 2026 a la - 21:04

Cerro Porteño y Escurra por la Premium de Futsal, regularizan este martes

Cerro Porteño, supercampeón de la Liga Premium, jugará contra Cnel. Escurra este martes.
Cerro Porteño, supercampeón de la Liga Premium, jugará contra Cnel. Escurra este martes.

Cerro Porteño recibirá a Coronel Escurra por la Fecha 3 de la Liga Premium de Futsal FIFA, este martes, en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América, regularizando el cotejo que se postergó el pasado sábado. Los demás cinco partidos se disputaron normalmente.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los azulgranas recibirán al team de la banda roja este martes, a partir de las 21:30, en el polideportivo del club Sol de América, sobre Quinta Avenida, para disputar el juego postergado de la tercera fecha de la Liga Premium de futsal.

Lea mas: Juego adelantado Olimpia vs. Recoleta FC

Cerro Porteño igualó con su tradicional rival en el arranque del torneo, y posteriormente goleó al 3 de Mayo.

Por su parte, los “milicos” perdieron sus dos partidos.

* Otros resultados de la fecha. Olimpia goleó 5-0 de local al Recoleta FC, para quedar en la misma línea que San Cristóbal (con 7 unidades), puntero hasta la Fecha 2.

A propósito, los “santos” no pudieron ganar en su casa, igualando 2-2 contra su visita, Deportivo Santaní.

Afemec también tuvo que sudar al recibir al Exa Ysaty, consiguiendo una ajustada victoria, por 4 a 3.

Star’s Club aprovechó bien la localía para batir con lo justo, por el marcador de 3 goles contra 2 a Sol-Campoalto.

Finalmente, Presidente Hayes goleó al 3 de Mayo, 3-0, como anfitrión en el “Fortín de Tacumbú”.