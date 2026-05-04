Cerro Porteño y Escurra por la Premium de Futsal, regularizan este martes

Los azulgranas recibirán al team de la banda roja este martes, a partir de las 21:30, en el polideportivo del club Sol de América, sobre Quinta Avenida, para disputar el juego postergado de la tercera fecha de la Liga Premium de futsal.

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Cerro Porteño igualó con su tradicional rival en el arranque del torneo, y posteriormente goleó al 3 de Mayo.

Por su parte, los “milicos” perdieron sus dos partidos.

* Otros resultados de la fecha. Olimpia goleó 5-0 de local al Recoleta FC, para quedar en la misma línea que San Cristóbal (con 7 unidades), puntero hasta la Fecha 2.

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A propósito, los “santos” no pudieron ganar en su casa, igualando 2-2 contra su visita, Deportivo Santaní.

Afemec también tuvo que sudar al recibir al Exa Ysaty, consiguiendo una ajustada victoria, por 4 a 3.

Star’s Club aprovechó bien la localía para batir con lo justo, por el marcador de 3 goles contra 2 a Sol-Campoalto.

Finalmente, Presidente Hayes goleó al 3 de Mayo, 3-0, como anfitrión en el “Fortín de Tacumbú”.