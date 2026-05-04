Los Orlando Magic despiden a Jamahl Mosley

“Apreciamos su liderazgo y las valiosas contribuciones que hizo como entrenador principal. Si bien esta fue una decisión difícil, creemos que es hora de una nueva voz y una perspectiva renovada”, informó en un comunicado el presidente de operaciones de los Magic, Jeff Weltman, sobre la salida de Jamahl Mosley.

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Los Magic accedieron a las eliminatorias por el título como octavo clasificado en el Este y, aunque plantaron cara hasta el último juego a Pistons, se despidieron este domingo de la temporada tras caer 116-94 a domicilio.

Pese a lo ajustado de la eliminatoria, el resultado dejó un sabor amargo en Orlando, que llegó a estar 3-1 arriba en la serie. Además, en el sexto partido y como locales, los Magic se dejaron remontar 24 puntos tras firmar un histórico 1 de 28 en tiros de campo en los últimos minutos.

Mosley llegó a los Magic en el verano de 2021 y en sus cinco temporadas al frente del banquillo acumuló un récord de 189 victorias y 221 derrotas en temporada regular. Con él a los mandos, la franquicia de Florida avanzó a ‘playoffs’ las tres últimas temporadas, pero nunca pasó de primera ronda. EFE