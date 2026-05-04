Sinner amplía su ventaja y Vallejo sube 12 escalones

La primera victoria en el torneo madrileño y la ausencia del español Carlos Alcaraz por una lesión en la muñeca abre aún más la ventaja del italiano Jannik Sinner.

Lea más: Iga vuelve al podio

En tanto, el alemán Alexander Zverev, finalista ante Sinner, sumó 550 puntos y consolida el tercer puesto de la lista, con 5.805, por los 4.700 del serbio Novak Djokovic.

El torneo de Madrid solo ha causado un cambio en el top 10. El ruso Daniil Medvedev sube a la novena plaza y adelanta al italiano Lorenzo Musetti, mientras que su compatriota Flavio Cobolli y el checo Jiri Lehecka suben una posición, a la 12 y 13, respectivamente, en detrimento de otro ruso, Andrey Rublev, ahora 14.

El español Alejandro Davidovich aprovecha el descenso de diez plazas del noruego Casper Ruud (a la 25) para instalarse en la 23, y Tomás Martín Etcheverry, que sube tres (26), se convierte en el primer argentino por delante de Francisco Cerúndolo (27), que retrocede siete.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El brasileño Joao Fonseca mejora dos, a la 29, y su verdugo en la Caja Mágica, la joven sensación española Rafa Jódar, continúa con su espectacular progresión y ya es trigésimo cuarto al subir ocho, justo por delante del chileno Alejandro Tabilo, que experimenta el mismo ascenso que el madrileño.

El paraguayo Dani Vallejo, una de las revelaciones del torneo celebrado en la capital española, en el que llegó de la clasificación a la tercera ronda (ganó dos partidos de la clasificación y otros dos de la llave principal) ocupa el puesto 84, subiendo 12 lugares con relación al ránking anterior. EFE