Nelly Korda brilla en el golf mundial

Nelly Korda, de 27 años, firmó el domingo una tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, con dos birdies (hoyos 6 y 7) , un eagle (5) y un bogey (18).

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“Tuve un día bastante tranquilo. El último hoyo me hizo reflexionar y ser más humilde”, dijo Korda, quien superó el anterior récord del torneo, que era de 12 golpes bajo par. Después de terminar en el cuarto lugar el jueves tras la primera jornada, la norteamericana lideró la clasificación los tres días siguientes y terminó con un total de 271 golpes, 17 bajo par.

De esta manera, la campeona olímpica en Tokio 2020 se adjudicó su decimoctavo título en el tour de la LPGA, tercero en la actual temporada y primero en México. “Simplemente estoy disfrutando, me encanta la competencia”, comentó la golfista floridana. “Me encanta viajar a lugares como México, por todo el mundo. Me la estoy pasando genial” .

Segunda fue la tailandesa Arpichaya Yubol (187 del ranking) con 275 golpes (-13) . La china Yu Liu (182) completó el podio con 276 golpes (-12).

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La jugadora latinoamericana mejor ubicada fue la colombiana María José Marín, de 19 años, quien terminó en quinto lugar al acumular 280 golpes, 8 bajo par. “Ser la mejor latina significa muchísimo, da una muy buena señal de cómo está mi juego compitiendo contra uno de los ’fields’ más fuertes” , dijo Marín.

Terminar en la parte superior de la clasificación “me tiene muy orgullosa y feliz” , subrayó la sudamericana.

El domingo, la colombiana, reciente ganadora del Augusta National Women’s Amateur, firmó una tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, con cinco birdies (1, 4, 12, 17 y 18) y dos bogeys (2 y 7).

“La clave de esta semana fue la paciencia, este es un campo que se complica un poco por las condiciones del viento”, detalló Marín, nacida en México y que decidió competir por Colombia.

La paraguaya Sofía García (464) y la mexicana Gaby López (27) terminaron compartiendo la vigésima posición en un múltiple empate con 285 golpes, tres bajo el par. AFP