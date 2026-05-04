Swiatek vuelve al podio y Kostyuk asciende ocho puestos tras ganar en Madrid

Iga Swiatek, cuarta la semana pasada, intercambia el puesto con la estadounidense Coco Gauff, según la actualización del ránking WTA publicada este lunes.

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A pesar de caer en cuartos de final en Madrid, Sabalenka sigue líder con 10.110 puntos, por delante de la kazaja Elena Rybakina, con 8.555, mientras que la tenista polaca tiene 6.948.

Tras las estadounidenses Jessica Pegula (5) y Amanda Anisimova (6), se sitúa la rusa Mirra Andreeva, finalista en la capital española, que sube un puesto, al igual que la italiana Jasmine Paolini (8) y la canadiense Victoria Mboko (9), mientras que la ucraniana Elina Svitolina pierde tres posiciones y queda décima.

En cuanto a las tenistas latinoamericanas, la argentina Solana Sierra asciende dieciséis puestos y escala al 72, por delante de la mexicana Renata Zarazua (75), que sube doce posiciones.

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La colombiana Camila Osorio sigue en el 83 y su compatriota Emiliana Arango sube un peldaño (85). EFE