Sportivo Luqueño logra primer triunfo en la Libertadores de fútbol playa

El representante paraguayo en la Libertadores de beach soccer se repuso del traspié en el debut 1-2, contra el brasileño Ceilandia EC, el domingo, en la playa Vila Velha.

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En esta ocasión, Luqueño derrotó al cuadro incaico con autoridad por 5 goles contra 2, y se prepara para afrontar su tercer partido este martes.

El rival de Kure Luque será el complicado Guaviare BS de Venezuela, que este lunes igualó contra Ceilandia en tiempo normal 4-4, y perdió desde el punto penal por 3-1.

A la siguiente fase, octavos de final, avanzarán los dos primeros de los tres grupos, además de dos mejores terceros.

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En la primera jornada habían ganado Ceilandia y Tito Drago, por lo que ahora Ceilandia lidera con 4 puntos, seguido por Luqueño 3, Tito Drago 3 y Guaviare 0.

Tras el descanso del miércoles, los octavos de final serán el jueves, las semifinales el sábado y la final el domingo.

Los juegos por la definición de posiciones del 5° al 12° se disputarán el viernes.