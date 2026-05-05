Knicks arrollan a Sixers en arranque de semifinales de conferencia de NBA

Los Sixers de Joel Embiid pagaron el sobreesfuerzo de la primera ronda ante los Boston Celtics, en la que eliminaron al segundo sembrado del Este en el séptimo juego del sábado tras remontar un 3-1 en contra.

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En una noche de fiesta en el Madison Square Garden, el entrenador de los Sixers, Nick Nurse, tiró la toalla a mediados del tercer cuarto cuando la ventaja de los locales rondaba la treintena de puntos.

Nurse, pensando en el segundo juego del miércoles, envió entonces al banco a Embiid, que se quedó en 14 puntos en 25 minutos con una serie de 3-11 en tiros, junto a Tyrese Maxey (13 puntos) y Paul George (17).

Los Knicks, que descansaron desde el jueves tras finiquitar a Atlanta Hawks, fueron un huracán ofensivo en el arranque del partido con un 68% de efectividad en el primer cuarto.

Al mando de las operaciones estuvo Brunson, autor de 14 de los 33 puntos de su equipo en ese primer periodo y de 27 al descanso, incluido un espectacular triple sobre la bocina.

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“Concentración. La manera en la que jugamos en defensa al inicio de la primera mitad realmente nos impulsó en la ofensiva, tomando buenas decisiones, corriendo la cancha en transición y, obviamente, con el aro enorme para nosotros”, dijo Brunson sobre las claves del triunfo.

“Tenemos que enfocarnos ya en el próximo partido. Volvemos a estar 0-0. Ganar por 1 punto o por 30 sigue contando como una sola victoria. Hay que seguir”, reclamó el capitán de los Knicks.

Los 27 puntos de Brunson al descanso, con un asombroso 71% de acierto (10-14), son la segunda mayor cantidad para un jugador neoyorquino en una primera parte de un juego de postemporada desde hace al menos tres décadas.

Para ello el base sólo necesitó de 31 minutos en pista. El alero OG Anunoby y el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns lo secundaron con 18 y 17 puntos.

La primera jornada de las semifinales de conferencia se cerraba con el duelo del Oeste entre los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, quien regresaba a las canchas tras una recuperación exprés de su lesión de rodilla.C