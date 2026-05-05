Polideportivo
05 de mayo de 2026 a la - 17:37

Sportivo Luqueño se mete entre los ocho mejores de la Libertadores de fútbol playa

Luqueño se justificó en sus dos últimos partidos y clasificó a octavos.
Luqueño se justificó en sus dos últimos partidos y clasificó a octavos.

Sportivo Luqueño, representante paraguayo en la Libertadores de Fútbol Playa “Espirito Santo 2026″, goleó al colombiano Guaviaré 8-3, y avanzó a los cuartos de final del certamen que se disputa en Brasil.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Luqueño fue mucho mas que el cafetero Guaviaré BS y obtuvo su segundo triunfo por el Grupo C, lo que le permitió ubicarse entre los ocho mejores del torneo de beach soccer.

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También avanzó a la siguiente fase, el brasileño Ceilandia, que sumó dos victorias y un empate.

De cada grupo clasificaban los dos primeros, y los dos mejores terceros, para los cuartos que se jugarán el jueves, mientras este miércoles hay jornada de descanso.

En su camino a la clasificación, Kure Luque cayó en debut contra Ceilandia 2-1, y luego se impuso 5-2 a la Academia Tito Drago de Perú.