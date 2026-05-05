Timberwolves arruinan la noche de récord de Wembanyama con triunfo en San Antonio

Victor Wembanyama firmó una estratosférica actuación defensiva con 12 tapones, borrando la anterior mayor marca de 10 que compartían Mark Eaton (1985), Hakeem Olajuwon (1990) y Andrew Bynum (2012).

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El fenómeno francés completó un inusual triple doble con los 11 puntos y 15 rebotes que también registró, además de 5 asistencias.

En ataque, sin embargo, Wemby estuvo muy desacertado con una serie de 5-17 en tiros de campo y de 0-8 en triples en su esperado primer duelo de postemporada frente a su compatriota y mentor Rudy Gobert, quien terminó con 7 puntos y 10 rebotes.

“Tengo que empezar por tomar y meter tiros, usar mejor mi energía. La he usado mucho en un lado de la cancha. En ataque también he gastado energía en cosas que no le sirven a mi equipo, es culpa mía”, dijo un autocrítico Wemby en rueda de prensa.

“Tenemos que hacerlo mejor. Tenemos 48 horas para encontrar soluciones y las vamos a encontrar, no tengo ninguna duda”, aseguró el gigante de 2,24m de altura.

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Flamante Jugador Defensivo del Año, Wemby colocó su undécimo tapón a falta de ocho minutos y 29 segundos para el final del partido, cuando el marcador señalaba una ventaja mínima de 82-81 para su equipo.

Pero los Wolves, que ya sorprendieron a los Denver Nuggets en primera ronda, no dejaron de luchar siguiendo el ejemplo de su estrella, Anthony Edwards, que volvió a la pista tras una recuperación exprés de una hiperextensión de su rodilla izquierda.

El escolta, que se perdió los dos últimos juegos ante Denver, contribuyó al triunfo con 18 puntos en 22 minutos jugados desde el banco.

“Me sentí muy bien. No creo que tenga ninguna limitación. Estoy disponible para lo que el entrenador necesite de mí”, aseguró Edwards ante la prensa.

Primer mordisco de los Wolves

El ala-pívot Julius Randle, con 21 puntos y 10 rebotes, y el alero Jaden McDaniels, con 16 y 5, fueron también clave para los Timberwolves, que impusieron su mayor experiencia en playoffs tras dos años seguidos llegando a las Finales de conferencia.

Los Spurs, que llevaban seis años fuera de la postemporada, tuvieron una última jugada para quedarse con la victoria después de que llegaran a estar por debajo 104-98 a 49 segundos del final.

Una volcada de Wembanyama y una bandeja en contragolpe del novato Dylan Harper acercaron a solo dos puntos a los texanos. El propio Harper capturó después un rebote con siete segundos en el reloj y asistió a Julian Champagnie, que falló el triple ganador sobre la bocina.

El joven Harper fue con 18 puntos el máximo anotador de los locales, que el miércoles hospedarán también el segundo episodio de esta serie en la que partían como claros favoritos.