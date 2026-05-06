Polideportivo
06 de mayo de 2026 a la - 08:36

El fútbol de salón da a rodar el balón de la Copa de Oro 2026

Simón Bolívar se prepara para el debut, este viernes.
Simón Bolívar se prepara para el debut, este viernes.

La Copa de Oro de fútbol de salón empieza este miércoles, con el cotejo entre Deportivo Primor y Artemios FC, en el Fomento de Barrio Obrero. Los demás partidos serán entre este jueves y viernes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Con el partido entre Deportivo Primor y Artemios FC se dará el puntapié inicial de la Copa de Oro de fútbol de salón, en la noche de este miércoles, desde las 21:00.

Lea mas: La Copa de Oro arranca

Un total de 14 equipos toman parte de la edición 2026 del principal certamen metropolitano del salonismo, divididos en dos series.

Serie A: El vigente campeón 29 de Setiembre, Sportivo José Meza, Simón Bolívar, Deportivo Primor, Cerro Corá, San Antonio y Artemios FC;

Serie B: Deportivo Atenas, Fomento de Barrio Obrero, La Merced, Independiente de Barrio Obrero, Nuestra Señora de la Asunción Club, 12 de Junio y Villeta FC (Seccional 5).

* Otros partidos. La fecha inaugural presenta estos otros cotejos para la primera fecha:

Jueves 7 de mayo: 21:00 Sportivo José Meza vs. Cerro Corá (polideportivo de J. Meza), Atenas vs. Independiente (Fomento), 12 de Junio vs. NSA Club (Seccional 5);

Viernes 8 de mayo: 21:00 29 de Setiembre vs. Simón Bolívar; La Merced vs. Villeta FC (Fulgencio Yegros).

Libres: San Antonio y Fomento de Barrio Obrero.