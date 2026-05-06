El fútbol de salón da a rodar el balón de la Copa de Oro 2026

Con el partido entre Deportivo Primor y Artemios FC se dará el puntapié inicial de la Copa de Oro de fútbol de salón, en la noche de este miércoles, desde las 21:00.

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Un total de 14 equipos toman parte de la edición 2026 del principal certamen metropolitano del salonismo, divididos en dos series.

Serie A: El vigente campeón 29 de Setiembre, Sportivo José Meza, Simón Bolívar, Deportivo Primor, Cerro Corá, San Antonio y Artemios FC;

Serie B: Deportivo Atenas, Fomento de Barrio Obrero, La Merced, Independiente de Barrio Obrero, Nuestra Señora de la Asunción Club, 12 de Junio y Villeta FC (Seccional 5).

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* Otros partidos. La fecha inaugural presenta estos otros cotejos para la primera fecha:

Jueves 7 de mayo: 21:00 Sportivo José Meza vs. Cerro Corá (polideportivo de J. Meza), Atenas vs. Independiente (Fomento), 12 de Junio vs. NSA Club (Seccional 5);

Viernes 8 de mayo: 21:00 29 de Setiembre vs. Simón Bolívar; La Merced vs. Villeta FC (Fulgencio Yegros).

Libres: San Antonio y Fomento de Barrio Obrero.