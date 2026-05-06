El Galáctico gana el premio “Día del Trabajador” en el turf

Una atractiva cartelera se desarrolló el domingo pasado en el principal coliseo turfístico de nuestro país, con los premios “Día del Trabajador” y las eliminatorias del Gran Derby Asunción para Machos.

Lea mas: Premios especiales

El premio Día del Trabajador fue para El Galáctico del stud Don Rubí, que recorrió los 1.300 metros guiado por Juan Figueredo, marcando 1′23″17 para la distancia.

Eliminatorias del Gran Derby Asunción

En la primera eliminatoria, Manda Mas del stud Don Rubí ya hablaba bien del fructífero día para la caballeriza. El debutante se impuso en suelta sobre 1.200 metros, con la fusta de Juan Román, en un tiempo de 1′17″57.

En la otra tanda clasificatoria ganó el también debutante Weah del stud J.C., al mando del jockey Alcides Coronel, que marcó en el cronómetro 1′17″78.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el tercer grupo de machos, El Libertador de la caballeriza 8 Años fue el mejor, castigado por Marco Meza, que registró en cronos 1′17″80.

Otras carreras

En las sueltas de categorías, El Hacker del 8 Años reprisó con la monta de Javier Portillo, marcando 1′18″70 para las 12 cuadras de carrera.

Maquiavelo del stud 8 Años ganó por el distanciamiento de Qué Pingo, que registró 1′17″95 en el cronómetro, para 1.200 metros de carrera. El “filósofo” fue conducido por Javier Portillo y ganó tras la visible pérdida de línea del caballo Qué Pingo, molestando a Maquiavelo.

En la última suelta, entre yeguas, se impuso Once Again del stud 22 de Septiembre, que hizo el “bis” con Alcides Coronel como piloto, estableciendo 1′18″07 para los 1.200 metros.