Turf: Premios especiales quedaron en las patas de Invencible y Mr. Danger

Los premios especiales que se disputaron fueron “Cap. Juan Bautista González Flores” y “17 de abril”, este último en conmemoración del onomástico del dilecto socio del Jockey Club del Paraguay.

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En cuanto a dichas sueltas, Invencible se impuso sobre la larga distancia de 2.000 metros, un espectáculo que pocas veces se vive en el coliseo burrero.

El pingo al mando del experimentado jockey Alcides Coronel ya había mostrado sus cascos por el pesaje glorioso en dos ocasiones anteriores, tras los cuales vino un tropezón quedando cuarto en su última suelta. Esta vez retornó al podio 1, con lo justo, sacando “cabeza” a Eleven Reporter, en un tiempo de 2′18″53/100.

En el premio mas corto, sobre 1.200 metros, Mr. Danger se mostró guapo y veloz para ganar con Javier Portillo sobre su lomo, registrando en el cronómetro 1′14″91.

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En la apertura, Lakar de la caballeriza El Legendario reprisó su actuación anterior, recorriendo ligero el kilómetro de trayecto para ver la bandera a cuadros, en un tiempo de 1′03″16.

Special Talent del stud J.C. no se quedó atrás y también hizo el “bis”, avizorando una buena jornada para Coronel, que lo llevó a la victoria en 1′04″32 para los 1.000 metros.

El Hacker del stud 8 Años también le daba a Portillo su primer triunfo del día y le hablaba del fructífero porvenir en el “17 de abril”, registrando 1′30″41 para los 1.400 metros de carrera.

Al caer el telón, la debutante en la arena de Tembetary, la yegua Ushuaia Ibiza del stud Kika subió a lo alto del tablero metálico ganando por la cabeza a Francotirador, con la precisa fusta de Juan Figueredo, “derribando” los 11 postes en 1′09″53.