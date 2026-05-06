Los Thunder de Shai bajan de la nube a Lakers de LeBron James

Shai Gilgeous-Alexander se quedó en 18 puntos, su cifra más baja de toda la temporada, pero aún así los vigentes campeones pasaron pocos apuros para superar a unos Lakers con escasos recursos ofensivos más allá del eterno LeBron.

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A sus 41 años, King James fue el máximo anotador con 27 puntos, en una fabulosa efectividad del 71% en tiros de campo (12-17), acumulando también 4 rebotes y 6 asistencias.

LeBron ya fue el mejor jugador de la serie de primera ronda ante los Houston Rockets, que los Lakers ganaron con solvencia pese a la baja de Luka Doncic por una lesión muscular.

El esloveno, máximo anotador de la temporada de la NBA con 33,5 puntos de media, asistió de nuevo desde el banco a otra paliza de los Thunder, que ya arrollaron a los Lakers en los cuatro enfrentamientos de fase regular por una media incontestable de 29,3 puntos.

“Nos está faltando un tipo que promedia 34 puntos por partido”, dijo LeBron para explicar los problemas ofensivos de su equipo. “Jugamos contra la defensa número uno en la NBA y tienes que tener todo el tiempo en la pista a tipos que atraigan varios defensores.

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“Los chicos jugaron duro. Solo tenemos que hacer un mejor trabajo en la ejecución”, dijo el entrenador JJ Redick. “Cuando juegas contra los campeones, tu margen en cuanto a errores no es muy grande”.

“Sé que vamos a corregir las cosas y estaremos mejor”, afirmó Redick, que podría perder por un tiempo al ala-pívot Jared Vanderbilt, quien se dislocó el meñique de la mano derecha en el segundo cuarto.

Inicio prometedor

Los Lakers protagonizaron un esperanzador arranque de partido en el Paycom Center de la mano de LeBron, que se encargó de 10 de los primeros 16 puntos de su equipo.

Pero poco tardó la balanza en inclinarse del lado de los Thunder, primer sembrado del Oeste y aún invictos en esta postemporada tras barrer en la primera eliminatoria a los Phoenix Suns.

En una noche poco brillante de Gilgeous-Alexander, el pívot Chet Holmgren fue esta vez el pilar ofensivo con 24 puntos y 12 rebotes mientras la defensa local dejaba a los Lakers en su anotación más baja en un partido de playoffs desde 2021.

“Estuvimos un poco imprecisos, un poco oxidados, pero ofensivamente simplemente seguimos insistiendo”, dijo Gilgeous-Alexander. “Simplemente tratamos de sacar a la gente de su zona de confort, así de sencillo”.