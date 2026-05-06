Pistons golpean primero a Cavaliers en arranque de semifinal del Este

La férrea defensa de los Pistons, primer sembrado del Este, impuso su ley frente al talento ofensivo de los Cavaliers, provocando que sus figuras James Harden y Donovan Mitchell cometieran entre ambos 10 pérdidas de balón.

Lea más: El fútbol de salón da a rodar el balón de la Copa de Oro 2026

Harden terminó con 22 puntos y Mitchell con otros 23 pero el partido volvió a estar en las manos de Cade Cunningham, líder de los Pistons, con 23 puntos y 7 asistencias.

El base estuvo secundado por Tobias Harris, con 20 puntos y 8 rebotes, y Jalen Duren, que logró 11 y 12 y protagonizó acciones decisivas en la recta final.

Alentado por su público, Detroit se mostró más recuperado físicamente del esfuerzo de la primera ronda en la que necesitó remontar un global de 3-1 frente a los Orlando Magic.

Tanto los Pistons como los Cavaliers, que eliminaron a los Toronto Raptors, tuvieron apenas 48 horas para descansar después del último juego de la ronda anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este martes Detroit dominó gran parte del juego, con distancias de hasta 18 puntos y una ventaja de 93-82 a falta de nueve minutos.

En un abrir y cerrar de ojos, los Cavaliers empataron el marcador con un parcial de 11-0 y nueve puntos seguidos de Harden, que hasta entonces estaba teniendo una dura noche en el Little Caesars Arena cometiendo hasta 7 pérdidas de balón.

Cuando el veterano base trató de poner a Cleveland por delante se topó con un monumental tapón de Duren, la figura que devolvió la dinámica del partido en favor de los locales.

Acto seguido, el pívot All Star convirtió tres volcadas tras asistencias de Cunningham que dieron el empujón definitivo a los Pistons.

“Tenemos que defender nuestra pista, porque no lo hicimos en la serie anterior”, destacó Cunningham. “Fue una gran victoria de equipo, mucho esfuerzo por parte de todos”.

Hasta este martes, los Cavaliers encadenaban 12 victorias seguidas en playoffs ante los Pistons, a los que eliminaron en series de 2007, 2009 y 2016 bajo el liderazgo entonces de LeBron James.

Este martes, King James comandaba a Los Angeles Lakers en el primer duelo de la semifinal del Oeste frente a los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, vigentes campeones.

© 2026 AFP