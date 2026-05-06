Luqueño va contra Deportivo Salud de Bolivia en la Libertadores de Fútbol Playa

El representante paraguayo en la Libertadores de fútbol playa, Sportivo Luqueño, jugará sus chances en el certamen este jueves, en la arena de Vila Velha, Espirito Santo, frente al cruceño Deportivo Salud.

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Kure Luque finalizó la fase de grupos con 6 puntos (dos victorias) como escolta del Ceilandia EC de Brasil (7 unidades), y enfrentará al equipo de Santa Cruz de la Sierra (6 puntos), que también quedó como escolta, en su caso del Sampaio Correa de Brasil (8).

De ganar el cuadro paraguayo se enfrentará con el ganador del partido entre su verdugo del 2024, Vasco da Gama, y la Academia Tito Drago, al que ya venció en fase de grupo.

Del otro lado de la llave, se disputarán los juegos:

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Sampaio Correa vs. Sport Cerrito de Uruguay, y, Ceilandia vs. Dávila FC de Chile.

En el torneo de este año iniciaron el torneo 12 clubes, distruibuidos en tres series.

* Historial de campeones, con dos paraguayos. Dos clubes paraguayos ya saborearon las mieles de la Libertadoresde Fútbol Playa: Presidente Hayes en 2022 y San Antonio en 2023, en la final paraguaya, contra los hayenses.

Desde que se inició el torneo regional en 2016, Vasco da Gama, vigente monarca, es el más laureado con 4 títulos (2016, 2017, 2019 y 2024). El otro campeón fue Vitória de Brasil, en 2018.