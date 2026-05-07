Polideportivo
07 de mayo de 2026 a la - 21:02

Artemios FC levanta el telón de la Copa de Oro de fútbol de salón

Plantel del Artemios FC que inició con el pie derecho la Copa de Oro 2026.
Plantel del Artemios FC que inició con el pie derecho la Copa de Oro 2026.

Este miércoles se dio el puntapié inicial a la Copa de Oro de fútbol de salón, y el Artemios Fútbol Club fue el primero en obtener la victoria en esta temporada, a expensas del Deportivo Primor.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Rompiendo el celofán del torneo capitalino, Artemios se impuso por 4 goles contra 2 a Deportivo Primor, por el Grupo A de la Copa de Oro metropolitano de salonismo.

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El club Fomento de Barrio Obrero fue el escenario del cotejo entre los clubes que tuvieron a cargo la jornada inaugural.

En el juego adelantado por la primera fecha del torneo, los goles triunfales llegaron por medio de Justo Candia, Guillermo Causarano (penal) y doblete de Fernando Recalde. Para Primor convirtieron Javier Salas y autogol de Leguizamón.

* Otros juegos. Este jueves, por el Grupo A, jugaban Sportivo José Meza vs. Cerro Corá de Lambaré. Libre: San Antonio.

Por el Grupo B lo hacían: Atenas vs. Independiente de Barrio Obrero y 12 de Junio vs. NSA Club.

El viernes jugarán Simón Bolívar vs. 29 de Setiembre, en el estadio del trinidense, por el Grupo A, mientras por el Grupo B lo harán La Merced vs. Villeta FC, en el Fulgencio Yegros. Fecha libre por esta serie para Fomento de Barrio Obrero.