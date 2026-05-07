Artemios FC levanta el telón de la Copa de Oro de fútbol de salón

Rompiendo el celofán del torneo capitalino, Artemios se impuso por 4 goles contra 2 a Deportivo Primor, por el Grupo A de la Copa de Oro metropolitano de salonismo.

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El club Fomento de Barrio Obrero fue el escenario del cotejo entre los clubes que tuvieron a cargo la jornada inaugural.

En el juego adelantado por la primera fecha del torneo, los goles triunfales llegaron por medio de Justo Candia, Guillermo Causarano (penal) y doblete de Fernando Recalde. Para Primor convirtieron Javier Salas y autogol de Leguizamón.

* Otros juegos. Este jueves, por el Grupo A, jugaban Sportivo José Meza vs. Cerro Corá de Lambaré. Libre: San Antonio.

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Por el Grupo B lo hacían: Atenas vs. Independiente de Barrio Obrero y 12 de Junio vs. NSA Club.

El viernes jugarán Simón Bolívar vs. 29 de Setiembre, en el estadio del trinidense, por el Grupo A, mientras por el Grupo B lo harán La Merced vs. Villeta FC, en el Fulgencio Yegros. Fecha libre por esta serie para Fomento de Barrio Obrero.