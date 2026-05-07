Djokovic califica la posición de Sabalenka como “verdadero liderazgo”

“Me alegra que haya voluntad por parte de los líderes de nuestro deporte, como Sabalenka, de realmente dar un paso adelante y entender de verdad la dinámica de cómo funciona la política del tenis, y comprender los matices y lo que realmente hay que hacer, no solo en beneficio y bienestar de ella, sino de todos”, dijo Novak Djokovic en rueda de prensa con motivo del Masters 1000 de Roma.

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“Para mí, eso es verdadero liderazgo. Creo que debe mantenerlo y reconocerlo. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto”, agregó. El serbio, que aseguró que ahora observa todo “más desde fuera”, subrayó, asimismo, que su posición es “muy clara”: “Apoyamos a los jugadores y siempre apoyaremos una posición más fuerte de los jugadores en el ecosistema”. “ Ya conocéis mi posición sobre eso. Lo he dicho muchas veces. No necesito hablar de eso demasiado tiempo. Los jugadores saben que siempre tendrán mi apoyo, y eso es todo”, mantuvo.

La cuantía económica y premios que reciben los jugadores por participar en los Grand Slam está en el centro del debate entre los principales tenistas del circuito, que consideran insuficiente el porcentaje de ingresos que reciben, como Jannik Sinner o la propia Sabalenka.

Este jueves, Sinner afirmó que la cuantía económica que reciben es “demasiado poca”, que el dinero es “una consecuencia” pero que lo importante es el “respeto” que les muestra la organización porque sin ellos no habría torneo.

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Estas palabras se suman a las de otros tenistas profesionales, como Sabalenka, que defendió que “en algún momento” harán “boicot” ya que será “la única manera de luchar” por sus derechos.

Ambos figuran entre los firmantes, junto a jugadoras como la estadounidense Coco Gauff, del comunicado que, según adelantó el diario británico The Guardian, expresa su descontento con el nivel de los premios económicos previstos para la 125ª edición de Roland Garros, que se disputará en la capital francesa tras el torneo de Roma. EFE