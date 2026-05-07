Trump presenta con Topuria velada de combates UFC en la Casa Blanca

Junto a Ilia Topuria también estuvo en el Despacho Oval de la Casa Blanca el estadounidense Justin Gaethje, el púgil que se encarará al hispano en la pelea estelar de la noche.

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También estuvieron en el despacho presidencial el brasileño Alex Pereira y su rival en la que será la pelea coestelar el 14 de junio, el francés Cyril Gane.

Trump reveló una serie de imágenes que muestran el aspecto que tendrá el ring que va a acoger las peleas y que comenzará a construirse próximamente en la Elipse, el gran parque que hay frente al pórtico sur de la Casa Blanca y junto a la Explanada Nacional de Washington.

El cartel para el 14 de junio incluye de momento seis peleas, por lo que ha explicado Dana White, el presidente de la UFC

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En el encuentro, Trump presentó al luchador hispano georgiano como “Ilia Topuria, del que dicen que ya no se puede volver más duro”.

“Quiero darle las gracias por brindarnos esta oportunidad de organizar el evento más grande en la historia del deporte. También quiero dar gracias a Dios por regalarnos este hermoso día y darnos la oportunidad de experimentar lo que se siente al estar en la Oficina Oval”, le dijo por su parte Topuria al mandatario durante el acto.

El luchador consideró que el evento “va a ser algo increíble” y dijo que nunca se había imaginado que el presidente estadounidense “sería tan amable”.

El combate principal de la velada en Washington enfrentará Topuria, que permanece invicto en su carrera, a Justin Gaethje por la unificación del cinturón de peso ligero.

Previo a incursionar en la política, Trump promovió combates de boxeo en Nueva York en las décadas de 1980 y 1990. Además, tuvo una larga relación con la WWE, la principal empresa de lucha libre de Estados Unidos, en la que fue incluido en el salón de la fama en 2013. EFE