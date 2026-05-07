Golf: Sudafricano Shaun Norris, primer líder del Catalunya Championship

Shaun Norris tuvo una mañana de lo más inspirada en el campo barcelonés, donde logró seis ‘birdies’, un ‘bogey’ y un sensacional eagle en el hoyo 9, y encabeza la clasificación del torneo, el primero del DP World Tour que se disputa en Europa esta temporada.

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A un golpe del sudafricano acabó Alexander Levy, que tuvo una actuación de más a menos y empezó con cinco ‘birdies’ y un ‘eagle’ en los 11 primeros hoyos. Sin embargo, el francés ya no pudo rebajar más la cuenta de golpes hasta el final de su vuelta.

Un grupo de cinco jugadores se sitúan con -6 después de esta primera jornada: el danés Lucas Bjerregaard, el sudafricano Michael Hollick, los escoceses Ewen Ferguson y David Law y el italiano Stefano Mazzoli.

La mayoría de los que coparon los primeros puestos de la clasificación jugaron en el turno de mañana porque los jugadores que salieron por la tarde se encontraron peores condiciones: un ligero viento que no arreció en la matinal y que dejó el campo más seco.

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Esta primera jornada también sirvió para homenajear a Severiano Ballesteros en el decimoquinto aniversario de su fallecimiento, que coincidió, además, con la celebración del Abierto de España 2011 en el mismo escenario.

Por eso, la inmensa mayoría de los jugadores -y también sus ‘caddies’- que participan en el torneo lucieron pantalón azul marino y polo blanco, los colores icónicos con los que Seve, una de las figuras que revolucionó el golf en Europa, protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera.

Clasificación tras la primera jornada:

1. Shaun Norris (RSA) -8 (64)

2. Alexander Levy (FRA) -7 (65)

3. Lucas Bjerregaard (DEN) -6 (66)

3. Michael Hollick (RSA) -6 (66)

3. David Law (SCO) -6 (66)

3. Ewen Ferguson (SCO) -6 (66)

3. Stefano Mazzoli (ITA) -6 (66)

8. Tobías Jonsson (SWE) -5 (67)

8. Davis Bryant (USA) -5 (67)

8. Toma Vaillant (FRA) -5 (67)

8. Freddy Schott (GER) -5 (67)

8. Aaron Cockerill (CAN) -5 (67)

EFE