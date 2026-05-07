Masters de Roma: Checo Machac elimina a Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas, de 27 años, no pudo vengar la derrota sufrida ante el checo en la segunda ronda del Abierto de Australia y quedó fuera del torneo en tierra batida tras un encuentro que duró dos sets: 6-4 y 7-6 (4).

Lea más: Djokovic califica la posición de Sabalenka como “verdadero liderazgo”

Tomás Machac certificó así su segunda victoria en tierra batida romana en su carrera y se medirá en la siguiente ronda, en busca del pase a dieciseisavos, al ruso Daniil Medvedev.

El tenista griego, que llegó a ser número 3 del mundo en 2021 y que ha ocupado puestos destacados del ránking ATP en distintas etapas de su carrera, no logró sellar ninguna victoria sobre la arcilla romana, donde firmó en el pasado algunos de sus mejores resultados.

Este año venía con la esperanza de jugar “un torneo sólido en el que llegar lejos”, tal y como aseguró a EFE tras su entrenamiento en la emblemática Piazza del Popolo de Roma: “Volver con todo y simplemente demostrar de qué estoy realmente hecho”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Roma, Tsitsipas ha alcanzado semifinales, cuartos de final y una final (2022), consolidándose como uno de los jugadores destacados sobre la arcilla romana del Foro Itálico. EFE