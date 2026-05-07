Polideportivo
07 de mayo de 2026 a la - 19:37

Liga Premium tendrá su cuarta fecha desde este viernes

Afemec se impuso en su casa, derrotando 4-3 al guapo Exa Ysaty, por la tercera fecha de la Premium.
Afemec se impuso en su casa, derrotando 4-3 al guapo Exa Ysaty, por la tercera fecha de la Premium.

La cuarta fecha del primer torneo de la Liga Premium de futsal FIFA se disputará desde este viernes, hasta el sábado.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La Divisional de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó el cuarto eslabón del certamen de la crema de esta disciplina, la Liga Premium.

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Este viernes arrancarán los cotejos, con la siguiente programación:

20:30 Exa-Ysaty vs. San Cristóbal (polideportivo del Colegio Ysaty);

20:30 Deportivo Santaní vs. Star’s Club (polideportivo Municipal de Santaní);

21:00 Coronel Escurra vs. Presidente Hayes (cancha de Coronel Escurra);

21:00 3 de Mayo vs. Olimpia (cancha del Club 3 de Mayo).

Los otros dos partidos se disputarán este sábado:

13:30 Afemec vs. Recoleta FC (polideportivo del Club Sol de América, en directo por Tigo Sports);

20:30 Sol-Campoalto vs. Cerro Porteño (polideportivo del Sol de América).

* Posiciones. Cumplidas tres fechas, las puntuaciones son las siguientes: Cerro Porteño 7 puntos, Olimpia 7, Star’s Club 7, San Cristóbal 7, Afemec 6, Exa Ysaty 4, Deportivo Santaní 4, Recoleta FC 4, Presidente Hayes 3, 3 de Mayo 1, Sol-Campoalto 0, Coronel Escurra 0.