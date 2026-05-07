Liga Premium tendrá su cuarta fecha desde este viernes

La Divisional de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó el cuarto eslabón del certamen de la crema de esta disciplina, la Liga Premium.

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Este viernes arrancarán los cotejos, con la siguiente programación:

20:30 Exa-Ysaty vs. San Cristóbal (polideportivo del Colegio Ysaty);

20:30 Deportivo Santaní vs. Star’s Club (polideportivo Municipal de Santaní);

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21:00 Coronel Escurra vs. Presidente Hayes (cancha de Coronel Escurra);

21:00 3 de Mayo vs. Olimpia (cancha del Club 3 de Mayo).

Los otros dos partidos se disputarán este sábado:

13:30 Afemec vs. Recoleta FC (polideportivo del Club Sol de América, en directo por Tigo Sports);

20:30 Sol-Campoalto vs. Cerro Porteño (polideportivo del Sol de América).

* Posiciones. Cumplidas tres fechas, las puntuaciones son las siguientes: Cerro Porteño 7 puntos, Olimpia 7, Star’s Club 7, San Cristóbal 7, Afemec 6, Exa Ysaty 4, Deportivo Santaní 4, Recoleta FC 4, Presidente Hayes 3, 3 de Mayo 1, Sol-Campoalto 0, Coronel Escurra 0.