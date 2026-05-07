Sportivo Luqueño, semifinalista de la Libertadores de fútbol playa

El evento futbolero de playa, promovido por la Conmebol, se desarrolla en la ciudad de Vila Velha, estado de Espírito Santo, con 12 clubes participantes. La competencia se inició el domingo 3 y se extenderá hasta el domingo 10.

Lea más: Luqueño-Salud, por cuartos de final

El Sportivo Luqueño se impuso sobre el boliviano Deportivo Salud por 7-4, mediante las anotaciones de los brasileños Diogo Catarino (3), Mauricinho (2), Benjamín Jr. y Rodrigo Soares.

🏆🔝 ¡Momentos del duelo de Cuartos de Final entre 🇧🇴#DeportivoSalud vs. #SportivoLuqueño🇵🇾! pic.twitter.com/T4PYFHIEPR — CONMEBOL Libertadores Fútbol Playa (@LibertadoresFP) May 7, 2026

El resultado demuestra que el fútbol playa paraguayo goza de “buena Salud”, haciendo un juego con el nombre del rival de turno.

El equipo titular presentado por el técnico Fabricio Santos estuvo compuesto por: Pedro Mano, Mauricinho, Catarino, Benjamín Junior y Rodrigo Soares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los relevos fueron Yoao Rolón, Sixto Cantero, Néstor Medina, Jesús Martínez, Byllyvardo Velezmoro, Milciades Medina y Sikinha Pires.

El rival auriazul para el decisivo duelo sabatino por el paso a la final saldrá del enfrentamiento entre el brasileño Vasco da Gama y el peruano Tito Drago. Este choque está marcado para la sesión nocturna, a las 20:00.