AGC impulsa el golf femenino con el lanzamiento de su Academia para Damas

El lanzamiento se realizó en el marco de las celebraciones por los 100 años de vida institucional del club y contó con la presencia de importantes referentes del golf paraguayo.

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Participaron Alexander Kent, presidente de la Asociación Paraguaya de Golf; Eduardo Gross Brown, presidente del AGC; Daniel Vera, vicepresidente de la APG y tesorero del club; Ricardo Corvalán, capitán de cancha; además del reconocido golfista profesional Marcos Ruiz, exintegrante del Tour Europeo y actual coach internacional.

La academia estará destinada a mujeres mayores de edad, tanto socias como invitadas, y funcionará en el espacio destinado actualmente a la academia infantil del club. Las clases estarán dirigidas por los profesores Jesús Alonso, Beto Céspedes y Héctor Ortega.

Los entrenamientos se desarrollarán los miércoles de 16:30 a 18:30 y los sábados de 16:00 a 18:00, teniendo previsto su inicio oficial este sábado 9 de mayo.

La creación de esta academia forma parte del proyecto de gestión de la nueva Comisión Directiva 2026–2028 y cuenta con el impulso de Mirian Rossana Mingo, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en integrar una directiva del Asunción Golf Club.

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La Comisión Academia Damas AGC 2026 estará encabezada por Karen Yegros como directora, acompañada por Adriana Urdapilleta en el área de marketing y alianzas. También integran el equipo Clarita Jikal, Liliana Eum, Ana González, María Rosa Vera Godoy y Lidia Villalba, capitana de damas del club.

Con esta iniciativa, el AGC busca seguir generando espacios de crecimiento y participación para más mujeres dentro del golf paraguayo, fortaleciendo el desarrollo amateur y ampliando las oportunidades dentro de la disciplina.