Fiorella Gatti y Damián Casarino logran el oro en el Sudamericano de Squash

Los paraguayos Fiorella Gatti y Damian Casarino fueron los mejores al conquistar la medalla de oro del Campeonato Sudamericano de Squash Sub 23 que se realiza en la capital peruana.

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La dupla mixta Gatti-Casarino se impuso al vencer en la final a la dupla de Ecuador, por 2-0 (11-0 y 11-7), que valió para llevarse el oro, de la categoría.

Este logro se suma a la medalla de plata obtenida por Fiorella Gatti en la categoría singles femenino del miércoles.

Una gran cosecha de Paraguay que logró dos medallas de tres posibles.