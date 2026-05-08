Polideportivo
08 de mayo de 2026 a la - 18:09

Asunción recibirá el torneo internacional más importante de Brazilian JiuJitsu en Paraguay este domingo en la SND

Este viernes se realizó la presentación del campeonato internacional de Brazilian Jiu Jitsu, el más grande que organiza nuestro país.
Este viernes se realizó la presentación del campeonato internacional de Brazilian Jiu Jitsu, el más grande que organiza nuestro país.

Paraguay será sede del AJP Tour Paraguay 2026, considerado actualmente el evento de mayor proyección internacional del Brazilian JiuJitsu en el país. La competencia se disputará este domingo 10 de mayo en la Arena de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), donde se espera la presencia de más de 400 atletas en las modalidades GI y NOGI.

Por ABC Color

El certamen forma parte del circuito oficial de la Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP), uno de los tours más prestigiosos a nivel mundial dentro de esta disciplina, conectando a competidores de distintos países y ofreciendo a los atletas paraguayos la posibilidad de medirse en un escenario internacional sin salir del país.

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La organización está a cargo de la Federación Paraguaya de BJJ, presidida por Lionel Bareiro, mediante el apoyo de alianzas institucionales y comerciales que buscan fortalecer el crecimiento sostenido del deporte en territorio nacional.

“El objetivo es seguir elevando el nivel del deporte en Paraguay y generar oportunidades para nuestros atletas dentro de un circuito internacional”, expresó Bareiro al referirse a la importancia de albergar una competencia de esta magnitud.

Además del aspecto deportivo, el AJP Tour Paraguay 2026 también representa una plataforma de desarrollo para el ecosistema deportivo nacional, impulsando nuevas oportunidades para marcas, empresas e instituciones interesadas en acompañar el crecimiento del Brazilian JiuJitsu en Paraguay.

La cita reunirá a destacados exponentes locales e internacionales en una jornada que promete posicionar nuevamente a Asunción dentro del calendario global de este deporte de combate en constante expansión.