Asunción recibirá el torneo internacional más importante de Brazilian JiuJitsu en Paraguay este domingo en la SND

El certamen forma parte del circuito oficial de la Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP), uno de los tours más prestigiosos a nivel mundial dentro de esta disciplina, conectando a competidores de distintos países y ofreciendo a los atletas paraguayos la posibilidad de medirse en un escenario internacional sin salir del país.

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La organización está a cargo de la Federación Paraguaya de BJJ, presidida por Lionel Bareiro, mediante el apoyo de alianzas institucionales y comerciales que buscan fortalecer el crecimiento sostenido del deporte en territorio nacional.

“El objetivo es seguir elevando el nivel del deporte en Paraguay y generar oportunidades para nuestros atletas dentro de un circuito internacional”, expresó Bareiro al referirse a la importancia de albergar una competencia de esta magnitud.

Además del aspecto deportivo, el AJP Tour Paraguay 2026 también representa una plataforma de desarrollo para el ecosistema deportivo nacional, impulsando nuevas oportunidades para marcas, empresas e instituciones interesadas en acompañar el crecimiento del Brazilian JiuJitsu en Paraguay.

La cita reunirá a destacados exponentes locales e internacionales en una jornada que promete posicionar nuevamente a Asunción dentro del calendario global de este deporte de combate en constante expansión.