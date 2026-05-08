Kings al frente en la Liga de Básquetbol

Olimpia Kings derrotó 82-61 al Deportivo Campoalto al inicio de la rueda de revanchas de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2026, para ubicarse en la vanguardia, al frente del lote de siete clubes.

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Los franjeados suman 15 puntos, con una sola derrota, propiciada por Colonias Gold en el torneo. A propósito, los colonos son escoltas con 13 unidades, al igual que San José.

Al inicio de la octava rueda, el miércoles, los Gold se impusieron en un partidazo al Deportivo Amambay, en Pedro Juan Caballero, por 89-86, con un triplazo faltando 3 segundos para finalizar el cotejo.

Por su parte, San José fue al “Efigenio González” en Villa Morra, para derrotar en duro cotejo al Félix Pérez Cardozo, por 71-61.

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En el juego faltante, Atlético Ciudad Nueva se impuso por 69-63 a San Alfonzo de Minga Guazú, en duelo de clubes en retaguardia. Los minguenses hicieron de local en el polideportivo del Comando Logístico.

* Posiciones. Al final de la octava fecha, con un partido de regularización faltante, entre Colonias Gold y Deportivo San José, la tabla se encuentra así:

Olimpia Kings 15 puntos, Colonias Gold 13, Deportivo San José 13, Félix Pérez Cardozo 12, Deportivo Amambay 11, Deportivo Campoalto 10, Atlético Ciudad Nueva 10 y San Alfonzo de Minga Guazú 9.

* Próxima fecha . La novena ronda se desarrollará íntegramente el lunes próximo:

20:00 Colonias Gold vs. Félix Pérez (Ka’a Poty, Obligado);

20:00 Olimpia Kings vs. Amambay (FF.AA.);

2030 Ciudad Nueva vs. San José (Luis Fernández);

20:30 San Alfonzo vs. Campoalto (Comando Logístico).