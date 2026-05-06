Ranking de Hipismo tendrá su primera fecha organizada por San Jorge

El escenario de la fecha inaugural del Ranking Oficial de Salto de la Fedepa 2026 será el Acá Carayá, durante dos días de intensas competencias.
Lea mas: Hipismo en Acá Carayá con jornada de Adiestramiento
Las dos jornadas se iniciarán a las 8:00, con ingreso a primera hora de los chicos de la Mini Escuela, para rebasar las varas a 0.30 de altura.
Posteriormente, ingresarán las amazonas y jinetes de las Escuelas Menores y Mayores, con obstáculos entre 0.60 a 0.90 metros, que competirán a Tiempo Ideal.
Las categorías Abiertas 1.00 y 1.10 metros competirán en el tipo de prueba a Dos Fases Especiales.
Finalmente tendrán su momento los atletas de las categorías Abiertas 1.20 y 1.30, en la modalidad a Desempate.
El viernes se realizará el sorteo del orden de ingreso para las distintas categorías, lo que dará por finalizado el período de inscripciones.