Polideportivo
06 de mayo de 2026 a la - 12:46

Ranking de Hipismo tendrá su primera fecha organizada por San Jorge

Alejandra González del San Jorge, estará en las competencias.
Alejandra González del San Jorge, estará en las competencias.

Este sábado y domingo se realizarán los saltos correspondientes a la Primera Fecha del Ranking de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) en la pista de césped del RC4 Acá Carayá, organizada por el Club Hípico San Jorge.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El escenario de la fecha inaugural del Ranking Oficial de Salto de la Fedepa 2026 será el Acá Carayá, durante dos días de intensas competencias.

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Las dos jornadas se iniciarán a las 8:00, con ingreso a primera hora de los chicos de la Mini Escuela, para rebasar las varas a 0.30 de altura.

Posteriormente, ingresarán las amazonas y jinetes de las Escuelas Menores y Mayores, con obstáculos entre 0.60 a 0.90 metros, que competirán a Tiempo Ideal.

Las categorías Abiertas 1.00 y 1.10 metros competirán en el tipo de prueba a Dos Fases Especiales.

Finalmente tendrán su momento los atletas de las categorías Abiertas 1.20 y 1.30, en la modalidad a Desempate.

El viernes se realizará el sorteo del orden de ingreso para las distintas categorías, lo que dará por finalizado el período de inscripciones.