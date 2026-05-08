Thunder aguanta embate de Lakers en partido 300 de LeBron en playoffs

Los vigentes campeones, que también le ganaron los cuatro duelos a los Lakers en fase regular, tendrán la posibilidad de zanjar la eliminatoria en los choques del sábado y lunes en Los Ángeles.

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Oklahoma City nunca ha perdido una serie que lideró 2-0 y en esta postemporada se mantiene invicto, después de barrer a los Phoenix Suns en la primera ronda.

Shai Gilgeous-Alexander, con 22 puntos, volvió a estar por debajo de su nivel habitual pero la amplitud del arsenal del Thunder fue suficiente para contener a los visitantes, menguados ofensivamente por la lesión de Luka Doncic.

LeBron James, primer jugador en llegar a 300 partidos en playoffs, logró 23 puntos y 6 asistencias y el escolta Austin Reaves despertó con otros 31 puntos, su mayor marca en postemporada.

Entre ambos lograron que los Lakers, después de ser arrollados el martes, fueran competitivos este jueves durante buena parte de la noche ante los grandes favoritos al anillo.

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El equipo angelino tuvo su gran oportunidad de la eliminatoria cuando lideraba por cinco puntos en el tercer cuarto y Gilgeous-Alexander tuvo que irse al banco por problemas de faltas personales.

En el momento de ampliar la ventaja, los Lakers fueron arrollados por una racha de 22-5 protagonizada por actores secundarios del Thunder: Ajay Mitchell (20 puntos), Jared McCain (18) y Jaylin Williams (7).

El pívot Chet Holmgren fue el otro pilar de los locales con 22 puntos y 9 rebotes.