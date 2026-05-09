Paraguay se encamina a recibir el Mundial 2027 de Fútbol de Salón

Además del anuncio mundialista, Ortigoza también brindó detalles sobre el regreso del Campeonato Sudamericano de Clubes Zona Sur a nuestro país, certamen que se disputará del 28 de julio al 1 de agosto y tendrá como representantes nacionales a 12 de Junio y Atenas.

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“Hoy Paraguay es la primera opción”, afirmó el dirigente al referirse al Mundial 2027, dejando en claro que la candidatura paraguaya es la única formalmente presentada ante la AMF.

“No podemos hablar de otro país que no presentó carpeta. Paraguay ya hizo el trabajo correspondiente y presentó los lugares donde podría desarrollarse el Mundial”, explicó.

Incluso fue más categórico al señalar que la sede ya estaría prácticamente definida.

“Paraguay está confirmado, definido, establecido y sellado como sede del Mundial 2027”, sostuvo.

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El anuncio genera enorme expectativa debido a la rica historia del fútbol de salón paraguayo, único deporte colectivo que le dio títulos mundiales al país, con cuatro conquistas ecuménicas.

Regresa el Sudamericano de Clubes

Ortigoza también confirmó que Paraguay volverá a organizar el Campeonato Sudamericano de Clubes Zona Sur luego de la edición 2023. El torneo reunirá a ocho equipos de Sudamérica y otorgará plazas al Mundial de Clubes y a la Finalísima continental.

“Van a participar dos equipos paraguayos, dos de Bolivia, dos de Uruguay, uno de Chile y uno de Brasil”, detalló.

El certamen contará con dos grupos de cuatro equipos y el campeón obtendrá clasificación internacional.

En cuanto a las sedes, el dirigente explicó que aún se ultiman detalles organizativos, aunque confirmó que los escenarios estarán ubicados en Barrio Obrero, apuntando principalmente al fuerte arraigo popular que tiene el fútbol de salón en ese sector de la capital.

“Barrio Obrero es la cuna de estos eventos y la gente vive apasionadamente este deporte”, señaló.

La realidad del salón en Asunción

Durante la charla, Ortigoza también analizó el contraste entre el entusiasmo que genera el fútbol de salón en el interior del país y la menor convocatoria en Asunción.

“En el interior llenan estadios de cinco mil personas y no entra un alfiler. En la capital todavía cuesta más”, expresó.

El dirigente considera que el desafío pasa por fortalecer la cultura deportiva en Asunción y acercar nuevamente al público capitalino a los escenarios.

Organización y apoyo económico

Sobre la organización de los torneos internacionales, Ortigoza explicó que todos los gastos logísticos recaen sobre el país anfitrión, incluyendo hotelería, alimentación y traslados de las delegaciones.

Por ello, destacó la importancia del respaldo de sponsors y del acompañamiento institucional.

“Gracias a Dios tenemos buena apertura y apoyo para poder solventar estos campeonatos”, indicó.

Además, confirmó que los encuentros contarán con transmisión televisiva y vía streaming.

También habrá Mundial C-15

Otro de los eventos confirmados para Paraguay será el Mundial C-15, que reunirá a doce selecciones y se desarrollará en el interior del país, aunque la sede todavía no fue definida oficialmente.

“Estamos analizando varias ciudades del interior”, comentó.

Mientras tanto, el fútbol de salón paraguayo sigue proyectando una etapa de fuerte crecimiento organizativo e internacional, con la ambición de volver a posicionar al país como una referencia continental y mundial en esta disciplina.