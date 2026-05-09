Premier Pádel P2 2026 en el COP ya tiene finalistas en ambas ramas

Este sábado surgieron los cruces finalistas del pádel, tras concluir las semifinales previstas para este sábado, en el COP Arena del Parque Olímpico, en Luque.

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Los duelos femeninos, en la gran final será entre Gemma Triay/Delfina Brea y Paula Josemaría/Bea González.

También surgieron los finalistas en la rama varonil, que son Ale Galán y Federico Chingotto, que jugarán contra Arturo Coello y Agustín Tapia, ambas parejas con la combinación hispano-argentina.

Las finales se realizarán este domingo, a partir de las 16:00, con la final femenina, y a continuación la masculina.

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Las semifinales

En las “semis” femeninas, en primer turno, la dupla hispano-argentina compuesta por Gemma Triay/Delfi Brea se impusieron a Ari Sánchez/Andrea Ustero por 7-6 y 6-2;

Del otro lado de la llave, en duelo de españolas Paula Josemaría/Bea González le ganaron a sus pares Claudia Fernández/Sofía Araújo por 3-6, 7-5 y 6-2.

En cuanto al masculino, en la primera semifinal la pareja hispano-argentina Ale Galán/Fede Chingotto derrotaron a Edu Alonso/Aimar Goñi por 6-1 7-5.

En último turno Arturo Coello y Agustín Tapia se impusieron con autoridad a Leo Augsburger/Juan Lebrón, por 6-2 y 6-1.

Este domingo se disputarán las dos grandes finales para conocer a los campeones del certamen.