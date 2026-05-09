Polideportivo
09 de mayo de 2026 a la - 21:12

Premier Pádel P2 2026 en el COP ya tiene finalistas en ambas ramas

Josemaría y González festejaron el pasaporte a las finales del Premier Pádel P2 2026 que se disputa en el COP Arena.
Josemaría y González festejaron el pasaporte a las finales del Premier Pádel P2 2026 que se disputa en el COP Arena.

Este domingo se disputarán las finales del Premier Pádel P2 2026 en las ramas femenina y masculina, luego de los duelos semifinalistas sabatinos. Este es un evento de primera categoría con los mejores jugadores del mundo del nivel P2, y no hubo sorpresas, pues las cuatro mejores parejas del mundo llegan a la instancia decisiva.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Este sábado surgieron los cruces finalistas del pádel, tras concluir las semifinales previstas para este sábado, en el COP Arena del Parque Olímpico, en Luque.

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Los duelos femeninos, en la gran final será entre Gemma Triay/Delfina Brea y Paula Josemaría/Bea González.

También surgieron los finalistas en la rama varonil, que son Ale Galán y Federico Chingotto, que jugarán contra Arturo Coello y Agustín Tapia, ambas parejas con la combinación hispano-argentina.

Las finales se realizarán este domingo, a partir de las 16:00, con la final femenina, y a continuación la masculina.

Las semifinales

En las “semis” femeninas, en primer turno, la dupla hispano-argentina compuesta por Gemma Triay/Delfi Brea se impusieron a Ari Sánchez/Andrea Ustero por 7-6 y 6-2;

Del otro lado de la llave, en duelo de españolas Paula Josemaría/Bea González le ganaron a sus pares Claudia Fernández/Sofía Araújo por 3-6, 7-5 y 6-2.

En cuanto al masculino, en la primera semifinal la pareja hispano-argentina Ale Galán/Fede Chingotto derrotaron a Edu Alonso/Aimar Goñi por 6-1 7-5.

En último turno Arturo Coello y Agustín Tapia se impusieron con autoridad a Leo Augsburger/Juan Lebrón, por 6-2 y 6-1.

Este domingo se disputarán las dos grandes finales para conocer a los campeones del certamen.