Jiu-Jitsu: Pamela Bóveda hace historia en Minnesota en el Superfly 2026

La paraguaya Pamela Carolina Bóveda Aguirre (37 años) escribió una página histórica para el jiu jitsu sudamericano durante el evento Superfly 2026, realizado el pasado 2 de mayo en la ciudad de Stillwater, Minnesota, Estados Unidos.

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La velada, organizada por Hubcap Productions —promotora reconocida por impulsar el jiu jitsu de alto nivel en el Midwest americano— tuvo como combate principal un hecho sin precedentes: por primera vez, dos mujeres cinturones negros encabezaron el evento estelar en este tipo de competencias dentro de la región.

Bóveda Aguirre enfrentó a la estadounidense Michelle Donovan, head coach de la academia Motion City BJJ de New Brighton, Minnesota, una competidora de amplia trayectoria y reconocida experiencia dentro del circuito norteamericano.

El combate fue intenso y altamente técnico desde el inicio. Donovan tomó las mejores posiciones durante los primeros minutos y mostró una postura ofensiva constante, complicando a la representante paraguaya.

Sin embargo, con el correr del enfrentamiento, Pamela Bóveda Aguirre logró imponer su estrategia y encontrar espacios para desarrollar su juego de sumisiones. Finalmente, a los 7 minutos con 23 segundos, la paraguaya selló una victoria memorable aplicando un Ezequiel Choke, un estrangulamiento clásico ejecutado utilizando las mangas del propio kimono.

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La actuación de Bóveda Aguirre no solo significó un triunfo deportivo de alto impacto, sino también un momento histórico para la presencia femenina en el jiu jitsu profesional de la región, consolidando además el crecimiento de los atletas paraguayos en escenarios internacionales.